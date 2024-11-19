https://1prime.ru/20241119/peskov-852909137.html

Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS

Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS - 19.11.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS

Российская армия тщательно следит за ситуацией, связанной с намерением Украины использовать ракеты ATACMS, после сообщений о разрешении президента США Джо... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T11:57+0300

2024-11-19T11:57+0300

2024-11-19T11:57+0300

политика

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российская армия тщательно следит за ситуацией, связанной с намерением Украины использовать ракеты ATACMS, после сообщений о разрешении президента США Джо Байдена на их применение для ударов вглубь России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями", — подчеркнул официальный представитель Кремля.Песков заметил, что российская сторона фиксирует информацию, появившуюся в СМИ, но не полагается только на сообщения одного источника.Он также добавил, что участие Запада в конфликте в Украине не повлияет на специальную военную операцию России, которая проводится против киевского режима и будет завершена. Он отметил, что Россия продолжит военные действия до достижения поставленных целей.

https://1prime.ru/20241119/udary-852908224.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков