https://1prime.ru/20241119/peskov-852909137.html
Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS
Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS - 19.11.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS
Российская армия тщательно следит за ситуацией, связанной с намерением Украины использовать ракеты ATACMS, после сообщений о разрешении президента США Джо... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:57+0300
2024-11-19T11:57+0300
2024-11-19T11:57+0300
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российская армия тщательно следит за ситуацией, связанной с намерением Украины использовать ракеты ATACMS, после сообщений о разрешении президента США Джо Байдена на их применение для ударов вглубь России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями", — подчеркнул официальный представитель Кремля.Песков заметил, что российская сторона фиксирует информацию, появившуюся в СМИ, но не полагается только на сообщения одного источника.Он также добавил, что участие Запада в конфликте в Украине не повлияет на специальную военную операцию России, которая проводится против киевского режима и будет завершена. Он отметил, что Россия продолжит военные действия до достижения поставленных целей.
https://1prime.ru/20241119/udary-852908224.html
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россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о намерении Киева применить ATACMS
Песков: российские военные тщательно отслеживают ситуацию с ракетами ATACMS
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российская армия тщательно следит за ситуацией, связанной с намерением Украины использовать ракеты ATACMS, после сообщений о разрешении президента США Джо Байдена на их применение для ударов вглубь России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков заметил, что российская сторона фиксирует информацию, появившуюся в СМИ, но не полагается только на сообщения одного источника.
Он также добавил, что участие Запада в конфликте в Украине не повлияет на специальную военную операцию России, которая проводится против киевского режима и будет завершена. Он отметил, что Россия продолжит военные действия до достижения поставленных целей.
Удары вглубь России "соответствуют международному праву", заявил Боррель