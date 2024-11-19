https://1prime.ru/20241119/peskov-852909539.html

"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания

"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания

Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:08+0300

2024-11-19T12:08+0300

2024-11-19T12:26+0300

политика

россия

дмитрий песков

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/83816/39/838163988_0:240:2789:1809_1920x0_80_0_0_e613f4681860ebd1cdfc8dc3acdabf84.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", — отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия всегда принимала ответственную позицию по снижению ядерной угрозы и предпринимала меры для недопущения обострения международных отношений.Песков также отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайнюю меру сдерживания и признает его применение как вынужденную необходимость.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.Указ также устанавливает условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Одним из таких условий является получение достоверной информации о массированном запуске или взлете средств воздушно-космического нападения, которые пересекают границу России. Кроме того, основными военными опасностями для России могут быть действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории страны, включая блокирование важных транспортных коммуникаций.

https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, ядерное оружие