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"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:08+0300
2024-11-19T12:26+0300
политика
россия
дмитрий песков
ядерное оружие
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", — отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия всегда принимала ответственную позицию по снижению ядерной угрозы и предпринимала меры для недопущения обострения международных отношений.Песков также отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайнюю меру сдерживания и признает его применение как вынужденную необходимость.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.Указ также устанавливает условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Одним из таких условий является получение достоверной информации о массированном запуске или взлете средств воздушно-космического нападения, которые пересекают границу России. Кроме того, основными военными опасностями для России могут быть действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории страны, включая блокирование важных транспортных коммуникаций.
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россия, дмитрий песков, ядерное оружие
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ядерное оружие
12:08 19.11.2024 (обновлено: 12:26 19.11.2024)
 
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания

Песков: ядерное сдерживание направлено на понимание противником возмездия

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", — отметил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия всегда принимала ответственную позицию по снижению ядерной угрозы и предпринимала меры для недопущения обострения международных отношений.
Песков также отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайнюю меру сдерживания и признает его применение как вынужденную необходимость.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Указ также устанавливает условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Одним из таких условий является получение достоверной информации о массированном запуске или взлете средств воздушно-космического нападения, которые пересекают границу России.
Кроме того, основными военными опасностями для России могут быть действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории страны, включая блокирование важных транспортных коммуникаций.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий Песковядерное оружие
 
 
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