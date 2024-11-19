https://1prime.ru/20241119/peskov-852909539.html
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:08+0300
2024-11-19T12:08+0300
2024-11-19T12:26+0300
политика
россия
дмитрий песков
ядерное оружие
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", — отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия всегда принимала ответственную позицию по снижению ядерной угрозы и предпринимала меры для недопущения обострения международных отношений.Песков также отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайнюю меру сдерживания и признает его применение как вынужденную необходимость.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.Указ также устанавливает условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Одним из таких условий является получение достоверной информации о массированном запуске или взлете средств воздушно-космического нападения, которые пересекают границу России. Кроме того, основными военными опасностями для России могут быть действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории страны, включая блокирование важных транспортных коммуникаций.
https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html
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россия, дмитрий песков, ядерное оружие
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ядерное оружие
"Неизбежность возмездия". В Кремле рассказали о целях ядерного сдерживания
Песков: ядерное сдерживание направлено на понимание противником возмездия
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", — отметил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия всегда принимала ответственную позицию по снижению ядерной угрозы и предпринимала меры для недопущения обострения международных отношений.
Песков также отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как крайнюю меру сдерживания и признает его применение как вынужденную необходимость.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Указ также устанавливает условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Одним из таких условий является получение достоверной информации о массированном запуске или взлете средств воздушно-космического нападения, которые пересекают границу России.
Кроме того, основными военными опасностями для России могут быть действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории страны, включая блокирование важных транспортных коммуникаций.
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России