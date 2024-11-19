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Песков: Россия готова поделиться с Индией наработками в ядерных технологиях

Песков: Россия готова поделиться с Индией наработками в ядерных технологиях - 19.11.2024, ПРАЙМ

Песков: Россия готова поделиться с Индией наработками в ядерных технологиях

Россия готова делиться своими высокотехнологичными разработками, включая ядерные технологии, с Индией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:35+0300

2024-11-19T12:35+0300

2024-11-19T12:38+0300

политика

россия

индия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться своими высокотехнологичными разработками, включая ядерные технологии, с Индией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Когда мы сотрудничаем с некоторыми странами, особенно с такими странами, как Индия, мы просто вносим свой вклад в создание новой отрасли экономики. Это очень сложный процесс, но мы рады поделиться своими знаниями в этой области с нашими индийскими друзьями", — заметил пресс-секретарь главы государства.Песков отметил, что Россия является мировым лидером в области ядерных технологий и рада поделиться своими знаниями в этой области с Индией. Он также отметил, что сотрудничество в области фармакологии между Россией и Индией развивается, и опыт Индии в этой сфере важен для Москвы.Ко всему прочему, торговые связи между двумя странами процветают, с объемом торговли, значительно возросшим в последние годы. В 2022 году объем составил 35,3 миллиарда долларов, в 2023 году - 56,7 миллиарда долларов, в первой половине 2024 года - более 30 миллиардов долларов.Песков также сообщил, что Москва рассчитывает в ближайшее время согласовать даты визита президента России Владимира Путина в Индию. Он отметил, что контакты между двумя странами являются хорошими и продуктивными.

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россия, индия, дмитрий песков