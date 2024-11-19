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Надавят. В Эстонии раскрыли заговор Трампа и Евросоюза
Надавят. В Эстонии раскрыли заговор Трампа и Евросоюза - 19.11.2024, ПРАЙМ
Надавят. В Эстонии раскрыли заговор Трампа и Евросоюза
Европейские чиновники ведут переговоры с командой нового американского президента Дональда Трампа по поддержке Украины и оказания давления на Москву, рассказал... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T09:21+0300
2024-11-19T09:21+0300
2024-11-19T09:21+0300
политика
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Европейские чиновники ведут переговоры с командой нового американского президента Дональда Трампа по поддержке Украины и оказания давления на Москву, рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. "В Европе ведется много переговоров и много коммуникаций между собой, а также с командой Трампа и администрацией", - объяснил дипломат в интервью газете Financial Times. Он также отметил, что победа республиканца на американских президентских выборах ускорила процесс обсуждения среди союзников Киева плана по поддержке Украины в связи с масштабными провалами на поле боя, а также по давлению на Москву с целью принуждения к переговорам.Цахна объяснил, что европейцам будет "очень, очень, очень сложно" предоставить гарантии безопасности Украине без Вашингтона, поскольку в таком случае Североатлантический альянс может быть втянут в столкновение с Россией.
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Политика, ЕВРОПА, Дональд Трамп, помощь Украине, РОССИЯ
Надавят. В Эстонии раскрыли заговор Трампа и Евросоюза
Цахна: Европа, команда Трампа обсуждают помощь Киеву, давление на РФ для переговоров
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Европейские чиновники ведут переговоры с командой нового американского президента Дональда Трампа по поддержке Украины и оказания давления на Москву, рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна.
"В Европе ведется много переговоров и много коммуникаций между собой, а также с командой Трампа и администрацией", - объяснил дипломат в интервью газете Financial Times
.
Он также отметил, что победа республиканца на американских президентских выборах ускорила процесс обсуждения среди союзников Киева плана по поддержке Украины в связи с масштабными провалами на поле боя, а также по давлению на Москву с целью принуждения к переговорам.
Цахна объяснил, что европейцам будет "очень, очень, очень сложно" предоставить гарантии безопасности Украине без Вашингтона, поскольку в таком случае Североатлантический альянс может быть втянут в столкновение с Россией.
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