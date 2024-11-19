Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/postavki-852922190.html
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву - 19.11.2024, ПРАЙМ
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву
Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:15+0300
2024-11-19T17:15+0300
политика
сергей лавров
олаф шольц
taurus
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2651:1492_1920x0_80_0_0_c6553c1cd230dc311a39e75803e548e3.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы же все видим одни и те же факты, анализируем, как дипломаты, как журналисты. если, как Вы очень правильно зафиксировали, у Шольца эта полиция принципиальная", - подчеркнул он, добавив, что канцлер держит свое слово даже в условиях нападок со стороны своих оппонентов. Дипломат также отметил значительные различия в позиции немецкой стороны и взглядах Лондона и Парижа.
https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852920962.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2055:1541_1920x0_80_0_0_aafa7a74e7216274d09c7613dcd32e0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, олаф шольц, taurus
Политика, Сергей Лавров, Олаф Шольц, TAURUS
17:15 19.11.2024
 
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву

Лавров: отказ Шольца от поставок Taurus Киеву - ответственная позиция

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы же все видим одни и те же факты, анализируем, как дипломаты, как журналисты. если, как Вы очень правильно зафиксировали, у Шольца эта полиция принципиальная", - подчеркнул он, добавив, что канцлер держит свое слово даже в условиях нападок со стороны своих оппонентов.
Дипломат также отметил значительные различия в позиции немецкой стороны и взглядах Лондона и Парижа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США хотят эскалации, заявил Лавров
17:11
 
ПолитикаСергей ЛавровОлаф ШольцTAURUS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала