https://1prime.ru/20241119/postavki-852922190.html
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву - 19.11.2024, ПРАЙМ
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву
Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:15+0300
2024-11-19T17:15+0300
2024-11-19T17:15+0300
политика
сергей лавров
олаф шольц
taurus
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2651:1492_1920x0_80_0_0_c6553c1cd230dc311a39e75803e548e3.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы же все видим одни и те же факты, анализируем, как дипломаты, как журналисты. если, как Вы очень правильно зафиксировали, у Шольца эта полиция принципиальная", - подчеркнул он, добавив, что канцлер держит свое слово даже в условиях нападок со стороны своих оппонентов. Дипломат также отметил значительные различия в позиции немецкой стороны и взглядах Лондона и Парижа.
https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852920962.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2055:1541_1920x0_80_0_0_aafa7a74e7216274d09c7613dcd32e0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, олаф шольц, taurus
Политика, Сергей Лавров, Олаф Шольц, TAURUS
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву
Лавров: отказ Шольца от поставок Taurus Киеву - ответственная позиция
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы же все видим одни и те же факты, анализируем, как дипломаты, как журналисты. если, как Вы очень правильно зафиксировали, у Шольца эта полиция принципиальная", - подчеркнул он, добавив, что канцлер держит свое слово даже в условиях нападок со стороны своих оппонентов.
Дипломат также отметил значительные различия в позиции немецкой стороны и взглядах Лондона и Парижа.
США хотят эскалации, заявил Лавров