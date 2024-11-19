https://1prime.ru/20241119/postavki-852922190.html

Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву

Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву - 19.11.2024, ПРАЙМ

Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву

Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:15+0300

2024-11-19T17:15+0300

2024-11-19T17:15+0300

политика

сергей лавров

олаф шольц

taurus

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Позиция действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца по отказу от поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus является ответственной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы же все видим одни и те же факты, анализируем, как дипломаты, как журналисты. если, как Вы очень правильно зафиксировали, у Шольца эта полиция принципиальная", - подчеркнул он, добавив, что канцлер держит свое слово даже в условиях нападок со стороны своих оппонентов. Дипломат также отметил значительные различия в позиции немецкой стороны и взглядах Лондона и Парижа.

https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852920962.html

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сергей лавров, олаф шольц, taurus