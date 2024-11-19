Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/potentsial-852922316.html
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал
Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:23+0300
2024-11-19T17:23+0300
политика
ес
великобритания
расходы на оборону
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg
ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс. Во вторник в Варшаве состоялась встреча в Веймарском формате в расширенном составе. В ней участвовали главы МИД Польши, Франции, Германии, Британии, Италии, а также будущая глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас. По данным агентства, в совместной декларации, подписанной в ходе встречи, участники обязались инвестировать в свой основной военный потенциал, включая противовоздушную оборону, высокоточные глубокие удары, беспилотники и интегрированную логистику, а также критически важную инфраструктуру и киберзащиту. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж использует все рычаги, имеющиеся в его распоряжении, включая финансовый и экономический потенциал ЕС, для своей безопасности, развития промышленной и для технологической базы европейской обороны. В преддверии встречи глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, если поддержку Киева сократит Вашингтон.
https://1prime.ru/20241119/postavki-852922190.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_726cc9377535c567abaa257cc39c2aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, великобритания, расходы на оборону
Политика, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, расходы на оборону
17:23 19.11.2024
 
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал

AFP: страны ЕС и Британия будут инвестировать в ключевой оборонный потенциал

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс.
Во вторник в Варшаве состоялась встреча в Веймарском формате в расширенном составе. В ней участвовали главы МИД Польши, Франции, Германии, Британии, Италии, а также будущая глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас.
По данным агентства, в совместной декларации, подписанной в ходе встречи, участники обязались инвестировать в свой основной военный потенциал, включая противовоздушную оборону, высокоточные глубокие удары, беспилотники и интегрированную логистику, а также критически важную инфраструктуру и киберзащиту.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж использует все рычаги, имеющиеся в его распоряжении, включая финансовый и экономический потенциал ЕС, для своей безопасности, развития промышленной и для технологической базы европейской обороны.
В преддверии встречи глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, если поддержку Киева сократит Вашингтон.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Лавров отметил "ответственную позицию" Шольца по поставкам Taurus Киеву
17:15
 
ПолитикаЕСВЕЛИКОБРИТАНИЯрасходы на оборону
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала