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СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал
Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:23+0300
2024-11-19T17:23+0300
2024-11-19T17:23+0300
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ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс. Во вторник в Варшаве состоялась встреча в Веймарском формате в расширенном составе. В ней участвовали главы МИД Польши, Франции, Германии, Британии, Италии, а также будущая глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас. По данным агентства, в совместной декларации, подписанной в ходе встречи, участники обязались инвестировать в свой основной военный потенциал, включая противовоздушную оборону, высокоточные глубокие удары, беспилотники и интегрированную логистику, а также критически важную инфраструктуру и киберзащиту. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж использует все рычаги, имеющиеся в его распоряжении, включая финансовый и экономический потенциал ЕС, для своей безопасности, развития промышленной и для технологической базы европейской обороны. В преддверии встречи глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, если поддержку Киева сократит Вашингтон.
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ес, великобритания, расходы на оборону
Политика, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, расходы на оборону
СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал
AFP: страны ЕС и Британия будут инвестировать в ключевой оборонный потенциал
ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс.
Во вторник в Варшаве состоялась встреча в Веймарском формате в расширенном составе. В ней участвовали главы МИД Польши, Франции, Германии, Британии, Италии, а также будущая глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас.
По данным агентства, в совместной декларации, подписанной в ходе встречи, участники обязались инвестировать в свой основной военный потенциал, включая противовоздушную оборону, высокоточные глубокие удары, беспилотники и интегрированную логистику, а также критически важную инфраструктуру и киберзащиту.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж использует все рычаги, имеющиеся в его распоряжении, включая финансовый и экономический потенциал ЕС, для своей безопасности, развития промышленной и для технологической базы европейской обороны.
В преддверии встречи глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, если поддержку Киева сократит Вашингтон.
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