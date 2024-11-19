https://1prime.ru/20241119/potentsial-852922316.html

СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал

СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал - 19.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: крупные страны ЕС и Британия будут инвестировать в оборонный потенциал

Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:23+0300

2024-11-19T17:23+0300

2024-11-19T17:23+0300

политика

ес

великобритания

расходы на оборону

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg

ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша, Италия и Британия договорились делать инвестиции в свой "ключевой оборонный потенциал", сообщило агентство Франс Пресс. Во вторник в Варшаве состоялась встреча в Веймарском формате в расширенном составе. В ней участвовали главы МИД Польши, Франции, Германии, Британии, Италии, а также будущая глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас. По данным агентства, в совместной декларации, подписанной в ходе встречи, участники обязались инвестировать в свой основной военный потенциал, включая противовоздушную оборону, высокоточные глубокие удары, беспилотники и интегрированную логистику, а также критически важную инфраструктуру и киберзащиту. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж использует все рычаги, имеющиеся в его распоряжении, включая финансовый и экономический потенциал ЕС, для своей безопасности, развития промышленной и для технологической базы европейской обороны. В преддверии встречи глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине, если поддержку Киева сократит Вашингтон.

https://1prime.ru/20241119/postavki-852922190.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, великобритания, расходы на оборону