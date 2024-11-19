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Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров
Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров - 19.11.2024, ПРАЙМ
Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров
Россия поддерживает пункт по Украине в итоговой декларации "Большой двадцатки", содержащий призыв к разумному диалогу, рассказал министр иностранных дел России... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:44+0300
2024-11-19T16:45+0300
политика
g20
сергей лавров
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает пункт по Украине в итоговой декларации "Большой двадцатки", содержащий призыв к разумному диалогу, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", - объяснил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.Он также отметил, что стремление Запада "украинизировать" итоговую декларацию не удалось из-за несогласия государств Глобального Юга и мирового большинства. Итоговый текст, сообщил Лавров, посвящен любым конфликтам, а также освещает главную цель - "выстраивание международных отношений с опорой на многосторонность, плюрализм, устранение всех форм неравенства".
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g20, сергей лавров
Политика, G20, Сергей Лавров
16:44 19.11.2024 (обновлено: 16:45 19.11.2024)
 
Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Лавров: Запад пытался украинизировать повестку G20, но ей не ограничилось

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Заседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает пункт по Украине в итоговой декларации "Большой двадцатки", содержащий призыв к разумному диалогу, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", - объяснил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.
Он также отметил, что стремление Запада "украинизировать" итоговую декларацию не удалось из-за несогласия государств Глобального Юга и мирового большинства. Итоговый текст, сообщил Лавров, посвящен любым конфликтам, а также освещает главную цель - "выстраивание международных отношений с опорой на многосторонность, плюрализм, устранение всех форм неравенства".
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