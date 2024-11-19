https://1prime.ru/20241119/povestka-852920319.html

Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров - 19.11.2024, ПРАЙМ

Западу не удалось украинизировать повестку G20, заявил Лавров

Россия поддерживает пункт по Украине в итоговой декларации "Большой двадцатки", содержащий призыв к разумному диалогу, рассказал министр иностранных дел России... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T16:44+0300

2024-11-19T16:44+0300

2024-11-19T16:45+0300

политика

g20

сергей лавров

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает пункт по Украине в итоговой декларации "Большой двадцатки", содержащий призыв к разумному диалогу, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях", - объяснил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.Он также отметил, что стремление Запада "украинизировать" итоговую декларацию не удалось из-за несогласия государств Глобального Юга и мирового большинства. Итоговый текст, сообщил Лавров, посвящен любым конфликтам, а также освещает главную цель - "выстраивание международных отношений с опорой на многосторонность, плюрализм, устранение всех форм неравенства".

https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852918245.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g20, сергей лавров