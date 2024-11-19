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Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники - 19.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники
Новогодние праздники продлятся в этом году 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, однако выходные можно продлить до 15 дней, объяснила эксперт... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T09:09+0300
2024-11-19T09:09+0300
новый год
выходные
отпуск
новогодние праздники
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Новогодние праздники продлятся в этом году 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, однако выходные можно продлить до 15 дней, объяснила эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова новостному агентству РИА Новости. Так, кабмин утвердил новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Выходной день с 28 декабря был перенесен на 30, 31 же число стало выходным благодаря переносу отдыха с 7 января, выпавшего в этом году на воскресенье. "Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска", - объяснила эксперт. При этом, предупредила она, такое решение не принесет выгоды с точки зрения отпускных выплат, так как январь 2025 года насчитывает всего 17 рабочих дней.
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новый год, выходные, отпуск, новогодние праздники
Новый год, выходные, отпуск, новогодние праздники
09:09 19.11.2024
 
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники

Владимирова: новогодние праздники можно продлить, взяв отпуск на 9-10 января

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКаток около ГУМа на Красной площади
Каток около ГУМа на Красной площади - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Новогодние праздники продлятся в этом году 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, однако выходные можно продлить до 15 дней, объяснила эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова новостному агентству РИА Новости.
Так, кабмин утвердил новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Выходной день с 28 декабря был перенесен на 30, 31 же число стало выходным благодаря переносу отдыха с 7 января, выпавшего в этом году на воскресенье.
"Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска", - объяснила эксперт.
При этом, предупредила она, такое решение не принесет выгоды с точки зрения отпускных выплат, так как январь 2025 года насчитывает всего 17 рабочих дней.
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Новый годвыходныеотпускновогодние праздники
 
 
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