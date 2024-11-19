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НРА опубликовало ежегодный анализ уровня устойчивого развития российских компаний - 19.11.2024, ПРАЙМ
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НРА опубликовало ежегодный анализ уровня устойчивого развития российских компаний
НРА опубликовало ежегодный анализ уровня устойчивого развития российских компаний - 19.11.2024, ПРАЙМ
НРА опубликовало ежегодный анализ уровня устойчивого развития российских компаний
Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ежегодный анализ результатов ESG-рэнкинга российских компаний промышленного, потребительского сектора и... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:44+0300
2024-11-19T17:45+0300
нра
рэнкинг
пресс-релизы
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Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ежегодный анализ результатов ESG-рэнкинга российских компаний промышленного, потребительского сектора и сектора нефинансовых услуг.Рэнкинги включают оценку уровня зрелости компаний в области устойчивого развития, включая аспекты экологической ответственности, социальной ответственности и корпоративного управления. На основе нефинансовой отчетности исследуется эффективность бизнеса, включая управление нефинансовыми капиталами.Среди компаний промышленного сектора на компании горно-металлургического сектора, электроэнергетики, а также нефтегазовой промышленности приходится почти 80% компаний продвинутого уровня зрелости в области устойчивого развития. Многолетняя практика наблюдений позволяет выделить компании-лидеры: ЭН+, ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "НЛМК", ПАО "КАМАЗ", ПАО "ФосАгро". Многие компании уделяют сравнительно больше внимания социальным практикам и корпоративному управлению, в то время как результативность экологических практик по ряду аспектов по-прежнему сравнительно невысокая. Лидерами в области реализации экологических практик стали также ГК "Дело", ПАО "ЭЛ5-Энерго", ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, ПАО "Евраз", а в области социальных практик стоит отметить ЭН+, АО "Зарубежнефть", ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ", МКПАО "ОК РУСАЛ".В отличие от компаний промышленного сектора, компании потребительского сектора следуют сбалансированному подходу и уделяют равное внимание всем трем составляющим устойчивого развития - экологической, социальной и корпоративному управлению. Сильной стороной социальных практик компаний потребительского сектора является устойчивость компаний к социальным рискам, включающая политику в отношении деловой этики, коррупции и соблюдения прав человека (как непосредственно в компании, так и у контрагентов). Среди компаний розничной торговли лидерами признаны ПАО "Магнит", X5 Group и ПАО "Озон", а среди компаний секторов ИТ и телекоммуникаций наивысшие оценки получили ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и ПАО "Ростелеком". Среди прочих компаний следует отметить Смарт Бэттериз (бренд "ЭНЕРГОН"), "Евротранс" (бренд "Трасса") и ПАО "НоваБев Групп".
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40
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40
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5
4.7
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40
192
40
нра, рэнкинг, пресс-релизы
НРА, рэнкинг, Пресс-релизы
17:44 19.11.2024 (обновлено: 17:45 19.11.2024)

НРА опубликовало ежегодный анализ уровня устойчивого развития российских компаний

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Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ежегодный анализ результатов ESG-рэнкинга российских компаний промышленного, потребительского сектора и сектора нефинансовых услуг.
Рэнкинги включают оценку уровня зрелости компаний в области устойчивого развития, включая аспекты экологической ответственности, социальной ответственности и корпоративного управления. На основе нефинансовой отчетности исследуется эффективность бизнеса, включая управление нефинансовыми капиталами.
Среди компаний промышленного сектора на компании горно-металлургического сектора, электроэнергетики, а также нефтегазовой промышленности приходится почти 80% компаний продвинутого уровня зрелости в области устойчивого развития. Многолетняя практика наблюдений позволяет выделить компании-лидеры: ЭН+, ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "НЛМК", ПАО "КАМАЗ", ПАО "ФосАгро". Многие компании уделяют сравнительно больше внимания социальным практикам и корпоративному управлению, в то время как результативность экологических практик по ряду аспектов по-прежнему сравнительно невысокая. Лидерами в области реализации экологических практик стали также ГК "Дело", ПАО "ЭЛ5-Энерго", ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, ПАО "Евраз", а в области социальных практик стоит отметить ЭН+, АО "Зарубежнефть", ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ", МКПАО "ОК РУСАЛ".
В отличие от компаний промышленного сектора, компании потребительского сектора следуют сбалансированному подходу и уделяют равное внимание всем трем составляющим устойчивого развития - экологической, социальной и корпоративному управлению. Сильной стороной социальных практик компаний потребительского сектора является устойчивость компаний к социальным рискам, включающая политику в отношении деловой этики, коррупции и соблюдения прав человека (как непосредственно в компании, так и у контрагентов). Среди компаний розничной торговли лидерами признаны ПАО "Магнит", X5 Group и ПАО "Озон", а среди компаний секторов ИТ и телекоммуникаций наивысшие оценки получили ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и ПАО "Ростелеком". Среди прочих компаний следует отметить Смарт Бэттериз (бренд "ЭНЕРГОН"), "Евротранс" (бренд "Трасса") и ПАО "НоваБев Групп".
Источник: Национальное рейтинговое агентство (НРА

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