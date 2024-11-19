https://1prime.ru/20241119/pribyl-852905873.html

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО выросла на 7,5%

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО выросла на 7,5% - 19.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО выросла на 7,5%

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 7,5% в годовом выражении, до 11,9 миллиарда рублей, в третьем квартале - снизилась на... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:53+0300

2024-11-19T09:53+0300

2024-11-19T09:53+0300

экономика

россия

мтс-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 7,5% в годовом выражении, до 11,9 миллиарда рублей, в третьем квартале - снизилась на 20,7%, до 4,1 миллиарда рублей, говорится в материалах кредитной организации. "Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года выросла на 7,5% год к году, до 11,9 миллиарда рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,3%. В третьем квартале 2024 года чистая прибыль снизилась на 20,7% год к году, до 4,1 миллиарда рублей", - сообщает банк. Поясняется, что снижение чистой прибыли год к году в третьем квартале обусловлено эффектом высокой базы ‒ рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования. "Мы сохраняем планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируемся на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами", - приводятся в сообщении слова председателя правления "МТС банка" Ильи Филатова. Он отметил, что банк пересмотрел свою среднесрочную стратегию и усилил ряд направлений, в первую очередь это развитие транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов, таких как сервис рассрочки BNPL (оплаты по частям). Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев выросли на 21,8% год к году, до 32,1 миллиарда рублей, а в третьем квартале - на 28,3%, до 11,3 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы за 9 месяцев выросли на 30,0% в годовом выражении, до 21,8 миллиарда рублей. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года вырос на 15,5% и за третий квартал – на 7,4%, до 449,8 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 18,3% с начала года и за третий квартал ‒ на 6,1%, до 401,1 миллиарда рублей. По состоянию на 30 сентября портфель POS-кредитов составил 58,4 миллиарда рублей, а портфель кредитных карт с начала года вырос на 18,6%, до 97,3 миллиарда рублей. Портфель кредитов юрлицам сократился с начала года на 3,6% и за третий квартал увеличился на 20,2%, до 48,7 миллиарда рублей. По состоянию на 30 сентября средства физлиц с начала года выросли на 8,6%, до 214,5 миллиарда рублей, а юрлиц - на 21,2%, до 163,2 миллиарда рублей. Общий объем средств клиентов вырос на 13,7%, до 377,7 миллиарда рублей. "Капитал "МТС банка" вырос на 35,8% за девять месяцев 2024 года, до 103,6 миллиарда рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO (первичное публичное размещение акций - ред.) банка", - указывается в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс-банк