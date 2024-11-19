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Чистая прибыль МТС в третьем квартале снизилась почти на 89%

Чистая прибыль МТС в третьем квартале снизилась почти на 89% - 19.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль МТС в третьем квартале снизилась почти на 89%

Чистая прибыль МТС по МСФО в третьем квартале 2024 года снизилась на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 миллиарда рублей, выручка... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:06+0300

2024-11-19T15:06+0300

2024-11-19T15:08+0300

мтс

чистая прибыль

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по МСФО в третьем квартале 2024 года снизилась на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 миллиарда рублей, выручка компании увеличилась на 15,3% и составила 180,4 миллиарда рублей, сообщила компания. "Выручка МТС за третий квартал 2024 увеличилась на 15,3% год к году, до 180,4 миллиарда рублей на фоне роста доходов всех бизнес-направлений ... Чистая прибыль группы в третьем квартале 2024 года составила 1 миллиард рублей на фоне увеличения процентных расходов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что показатель чистой прибыли снизился на 88,8%. В свою очередь показатель OIBDA вырос на 4,5% год к году, до 61,5 миллиарда рублей. Отмечается, что устойчивая динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи и финтеха. При этом сдерживающее влияние на рост показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы.

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мтс, чистая прибыль