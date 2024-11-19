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СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome - 19.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome
Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google в среду попросит суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome,... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:10+0300
2024-11-19T08:10+0300
google
chrome
минюст сша
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google в среду попросит суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на источники. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google. "Высокопоставленные должностные лица антимонопольного управления министерства юстиции США решили обратиться к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Inc. продать свой браузер Chrome, что станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших технологических компаний в мире", - сообщило агентство. Помимо этой меры, предложения антимонопольного управления будут включать ограничения по использованию чужого контента для ответов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) в начале поискового запроса, а также отделение операционной системы Android от других продуктов корпорации, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play, "По словам источников, антимонопольные органы отказались от более жесткого варианта, который заставил бы Google продать Android", - пишет агентство. Согласно информации источников, американские органы хотят оставить за собой опцию позднее решить, будет ли необходима продажа Chrome в случае, если другие аспекты антимонопольных мер создадут более конкурентный рынок. Сейчас доля браузера Chrome в США составляет 61%, следует из данных аналитического сервиса StatCounter. Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".
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google, chrome, минюст сша
Google, Chrome, Минюст США
08:10 19.11.2024
 
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome

Bloomberg: Минюст США в среду попросит суд заставить Google продать браузер Chrome

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлокнот с логотипом Google Chrome
Блокнот с логотипом Google Chrome - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google в среду попросит суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на источники.
В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google.
"Высокопоставленные должностные лица антимонопольного управления министерства юстиции США решили обратиться к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Inc. продать свой браузер Chrome, что станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших технологических компаний в мире", - сообщило агентство.
Помимо этой меры, предложения антимонопольного управления будут включать ограничения по использованию чужого контента для ответов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) в начале поискового запроса, а также отделение операционной системы Android от других продуктов корпорации, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play,
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"По словам источников, антимонопольные органы отказались от более жесткого варианта, который заставил бы Google продать Android", - пишет агентство.
Согласно информации источников, американские органы хотят оставить за собой опцию позднее решить, будет ли необходима продажа Chrome в случае, если другие аспекты антимонопольных мер создадут более конкурентный рынок. Сейчас доля браузера Chrome в США составляет 61%, следует из данных аналитического сервиса StatCounter.
Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".
 
GoogleChromeМинюст США
 
 
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