https://1prime.ru/20241119/prodazha-852903535.html
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome
Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google в среду попросит суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome,... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T08:10+0300
2024-11-19T08:10+0300
2024-11-19T08:10+0300
google
chrome
минюст сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82978/06/829780692_0:24:3231:1841_1920x0_80_0_0_e227c5cd25ff2cb3ba404a4c3d6d0904.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google в среду попросит суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на источники. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google. "Высокопоставленные должностные лица антимонопольного управления министерства юстиции США решили обратиться к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Inc. продать свой браузер Chrome, что станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших технологических компаний в мире", - сообщило агентство. Помимо этой меры, предложения антимонопольного управления будут включать ограничения по использованию чужого контента для ответов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) в начале поискового запроса, а также отделение операционной системы Android от других продуктов корпорации, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play, "По словам источников, антимонопольные органы отказались от более жесткого варианта, который заставил бы Google продать Android", - пишет агентство. Согласно информации источников, американские органы хотят оставить за собой опцию позднее решить, будет ли необходима продажа Chrome в случае, если другие аспекты антимонопольных мер создадут более конкурентный рынок. Сейчас доля браузера Chrome в США составляет 61%, следует из данных аналитического сервиса StatCounter. Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".
https://1prime.ru/20241119/telegram-852896704.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82978/06/829780692_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_145ff0a0d1f6742685409365542813c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, chrome, минюст сша
Google, Chrome, Минюст США
СМИ: Минюст США намерен заставить Google продать браузер Chrome
Bloomberg: Минюст США в среду попросит суд заставить Google продать браузер Chrome
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ.
Минюст США в рамках антимонопольного дела против американской корпорации Google в среду попросит суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome, сообщило агентство Блумберг
, ссылаясь на источники.
В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google.
"Высокопоставленные должностные лица антимонопольного управления министерства юстиции США решили обратиться к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Inc. продать свой браузер Chrome, что станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших технологических компаний в мире", - сообщило агентство.
Помимо этой меры, предложения антимонопольного управления будут включать ограничения по использованию чужого контента для ответов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) в начале поискового запроса, а также отделение операционной системы Android от других продуктов корпорации, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play,
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram
"По словам источников, антимонопольные органы отказались от более жесткого варианта, который заставил бы Google продать Android", - пишет агентство.
Согласно информации источников, американские органы хотят оставить за собой опцию позднее решить, будет ли необходима продажа Chrome в случае, если другие аспекты антимонопольных мер создадут более конкурентный рынок. Сейчас доля браузера Chrome в США составляет 61%, следует из данных аналитического сервиса StatCounter.
Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. В ответ Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США внести изменения в структуру компании. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности".