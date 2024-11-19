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В ВТБ рассказали о продуктах для граждан и бизнеса Крыма и Севастополя - 19.11.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали о продуктах для граждан и бизнеса Крыма и Севастополя
В ВТБ рассказали о продуктах для граждан и бизнеса Крыма и Севастополя - 19.11.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о продуктах для граждан и бизнеса Крыма и Севастополя
Жителям и предпринимателям Крыма и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ – их можно оформить в офисах РНКБ, сообщает ВТБ. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:17+0300
2024-11-19T13:17+0300
втб
крым
севастополь
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Жителям и предпринимателям Крыма и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ – их можно оформить в офисах РНКБ, сообщает ВТБ. "Жителям и предпринимателям Республики Крым и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ. Оформить их можно более чем в 130 офисах РНКБ на территории полуострова", - говорится в сообщении. Пресс-служба банка уточняет, что теперь клиенты РНКБ могут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключиться к программе лояльности от ВТБ. У предпринимателей, в свою очередь, есть возможность бесплатно открыть расчетный счет, а в качестве приветственного предложения получить специальные льготные условия обслуживания и доступ ко всей продуктовой линейке и бизнес-платформе ВТБ. Кроме этого, клиенты РНКБ могут воспользоваться услугами выездного сервиса ВТБ, а также преимуществами объединенной банкоматной сети: снимать и вносить наличные без комиссии, совершать p2p-переводы и платежи. "ВТБ последовательно расширяет свое присутствие в Крыму и Севастополе. Сегодня жители и бизнес полуострова могут полноценно пользоваться всей продуктовой линейкой ВТБ во всех отделениях крупнейшего банка юга России. Завершится интеграция в конце следующего года переводом всей офисной сети банка под бренд ВТБ", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети – старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой. ВТБ приступил к интеграции РНКБ в июне 2024 года.
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втб, крым, севастополь, продукты
ВТБ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, продукты
13:17 19.11.2024
 
В ВТБ рассказали о продуктах для граждан и бизнеса Крыма и Севастополя

ВТБ: граждане и бизнес Крыма и Севастополя могут оформить продукты банка в офисах РНКБ

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Жителям и предпринимателям Крыма и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ – их можно оформить в офисах РНКБ, сообщает ВТБ.
"Жителям и предпринимателям Республики Крым и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ. Оформить их можно более чем в 130 офисах РНКБ на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Пресс-служба банка уточняет, что теперь клиенты РНКБ могут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключиться к программе лояльности от ВТБ.
У предпринимателей, в свою очередь, есть возможность бесплатно открыть расчетный счет, а в качестве приветственного предложения получить специальные льготные условия обслуживания и доступ ко всей продуктовой линейке и бизнес-платформе ВТБ.
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Кроме этого, клиенты РНКБ могут воспользоваться услугами выездного сервиса ВТБ, а также преимуществами объединенной банкоматной сети: снимать и вносить наличные без комиссии, совершать p2p-переводы и платежи.
"ВТБ последовательно расширяет свое присутствие в Крыму и Севастополе. Сегодня жители и бизнес полуострова могут полноценно пользоваться всей продуктовой линейкой ВТБ во всех отделениях крупнейшего банка юга России. Завершится интеграция в конце следующего года переводом всей офисной сети банка под бренд ВТБ", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети – старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой.
ВТБ приступил к интеграции РНКБ в июне 2024 года.
 
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