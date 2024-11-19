https://1prime.ru/20241119/propaganda-852909826.html
Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой"
Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой" - 19.11.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой"
Публикации средств массовой информации о разрешении американской администрации на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России имеют... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:18+0300
2024-11-19T12:18+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Публикации средств массовой информации о разрешении американской администрации на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России имеют пропагандистский характер, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - объяснил он в своем Telegram-канале.Кроме того, отметил зампред Совбеза, администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена намеренно эскалирует конфликт. При этом разбираться с последствиями этих решений придется Дональду Трампу, заключил Медведев.
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дмитрий медведев, ракетные удары, сша, украина
Вооружения, Дмитрий Медведев, ракетные удары, США, УКРАИНА
Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой"
Медведев: публикации о разрешении Киеву бить вглубь РФ имеют пропагандистский замысел
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Публикации средств массовой информации о разрешении американской администрации на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России имеют пропагандистский характер, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - объяснил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, отметил зампред Совбеза, администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена намеренно эскалирует конфликт. При этом разбираться с последствиями этих решений придется Дональду Трампу, заключил Медведев.
Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО