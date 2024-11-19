https://1prime.ru/20241119/propaganda-852909826.html

Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой"

Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой" - 19.11.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал публикации о разрешении на удары вглубь РФ "пропагандой"

Публикации средств массовой информации о разрешении американской администрации на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России имеют... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:18+0300

2024-11-19T12:18+0300

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вооружения

дмитрий медведев

ракетные удары

сша

украина

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Публикации средств массовой информации о разрешении американской администрации на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России имеют пропагандистский характер, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - объяснил он в своем Telegram-канале.Кроме того, отметил зампред Совбеза, администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена намеренно эскалирует конфликт. При этом разбираться с последствиями этих решений придется Дональду Трампу, заключил Медведев.

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дмитрий медведев, ракетные удары, сша, украина