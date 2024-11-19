https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания - 19.11.2024, ПРАЙМ

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, указ опубликован на сайте официального опубликования... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T11:36+0300

2024-11-19T11:36+0300

2024-11-19T11:43+0300

политика

россия

владимир путин

ядерное оружие

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."В целях совершенствования государственной политики России в области ядерного сдерживания постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — сказано в тексте документа.Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, которое должно использоваться крайне осторожно и только в случае крайней необходимости, отмечается в документе.Кроме того, Россия предпринимает все необходимые меры для снижения ядерной угрозы и предотвращения обострения международных отношений, которые могут привести к вооруженным конфликтам, включая ядерные конфликты. Сохранение сдерживания потенциального противника от агрессии против России и ее союзников является одним из главных приоритетов страны.Ко всему прочему, Россия сохраняет право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников оружия массового поражения. Политика России в этой области направлена ​​на поддержание достаточного потенциала ядерных сил для обеспечения ядерного сдерживания и защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, ядерное оружие