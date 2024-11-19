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Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга
Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга - 19.11.2024, ПРАЙМ
Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга
Президент России Владимир Путин, говоря о принятии закона, позволяющего легализовать в стране майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах на... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:46+0300
2024-11-19T14:46+0300
2024-11-19T14:46+0300
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легализация майнинга
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о принятии закона, позволяющего легализовать в стране майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах на сегодняшний день не хватает электроэнергии. Во вторник в Кремле прошла рабочая встреча главы государства с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Депутат поблагодарил российского лидера за поддержку закона о майнинге и отметил, что без его решения "тоже этого бы не было". "В профицитных регионах не хватает электричества уже", — отреагировал глава государства. В сентябре в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума Путин отмечал, что РФ на сегодняшний день уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это в том числе с профицитом энергетических мощностей в Сибири. .
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россия, владимир путин, майнинг, легализация майнинга, рынок криптовалюты
Криптовалюта, РОССИЯ, Владимир Путин, майнинг, легализация майнинга, рынок криптовалюты
Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга
Путин заявил, что в профицитных регионах не хватает электричества из-за майнинга
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о принятии закона, позволяющего легализовать в стране майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах на сегодняшний день не хватает электроэнергии.
Во вторник в Кремле прошла рабочая встреча главы государства с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.
Депутат поблагодарил российского лидера за поддержку закона о майнинге и отметил, что без его решения "тоже этого бы не было".
"В профицитных регионах не хватает электричества уже", — отреагировал глава государства.
В сентябре в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума Путин отмечал, что РФ на сегодняшний день уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это в том числе с профицитом энергетических мощностей в Сибири. .
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