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Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга

Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга - 19.11.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга

Президент России Владимир Путин, говоря о принятии закона, позволяющего легализовать в стране майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах на... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:46+0300

2024-11-19T14:46+0300

2024-11-19T14:46+0300

криптовалюта

россия

владимир путин

майнинг

легализация майнинга

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о принятии закона, позволяющего легализовать в стране майнинг криптовалют, отметил, что в профицитных регионах на сегодняшний день не хватает электроэнергии. Во вторник в Кремле прошла рабочая встреча главы государства с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Депутат поблагодарил российского лидера за поддержку закона о майнинге и отметил, что без его решения "тоже этого бы не было". "В профицитных регионах не хватает электричества уже", — отреагировал глава государства. В сентябре в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума Путин отмечал, что РФ на сегодняшний день уже является одним из мировых лидеров по майнингу, и связано это в том числе с профицитом энергетических мощностей в Сибири. .

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россия, владимир путин, майнинг, легализация майнинга, рынок криптовалюты