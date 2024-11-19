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Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета
Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета - 19.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что доходы федерального бюджета в ближайшие три года превысят запланированный уровень, в результате чего... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:52+0300
2024-11-19T14:52+0300
экономика
россия
бюджет
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что доходы федерального бюджета в ближайшие три года превысят запланированный уровень, в результате чего дефицит будет снижен.В ходе встречи с главой фракции "Новые люди" в Госдуме Алексеем Нечаевым обсуждались предложения партии по увеличению доходности проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы."Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", — отметил глава государства.Проект бюджета на 2025 год предполагает доходы в размере 40,296 триллиона рублей и расходы - 41,469 триллиона рублей. Планируется дальнейший рост доходов бюджета к 2027 году до 43,154 триллиона рублей, а расходы - до 45,915 триллиона рублей.
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россия, бюджет, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, бюджет, Владимир Путин
14:52 19.11.2024
 
Путин рассчитывает на увеличение доходов России и снижение дефицита бюджета

Путин рассчитывает на рост доходов и снижение дефицита бюджета в ближайшие 3 года

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
© POOL
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что доходы федерального бюджета в ближайшие три года превысят запланированный уровень, в результате чего дефицит будет снижен.
В ходе встречи с главой фракции "Новые люди" в Госдуме Алексеем Нечаевым обсуждались предложения партии по увеличению доходности проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы.
"Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше", — отметил глава государства.
Проект бюджета на 2025 год предполагает доходы в размере 40,296 триллиона рублей и расходы - 41,469 триллиона рублей. Планируется дальнейший рост доходов бюджета к 2027 году до 43,154 триллиона рублей, а расходы - до 45,915 триллиона рублей.
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