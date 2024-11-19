https://1prime.ru/20241119/rakety-852909668.html

Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО

Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО - 19.11.2024, ПРАЙМ

Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО

Использование киевским режимом западных ракет можно квалифицировать как нападение на Россию при поддержке ядерных государств. Это, в свою очередь, позволит... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:10+0300

2024-11-19T12:10+0300

2024-11-19T12:10+0300

вооружения

дмитрий медведев

третья мировая война

ядерное оружие

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Использование киевским режимом западных ракет можно квалифицировать как нападение на Россию при поддержке ядерных государств. Это, в свою очередь, позволит нанести ответный удар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Так, он отметил важность принятых Основ госполитики в области ядерного сдерживания, подчеркнув, что использование ракет блока даст России возможность нанести удар как по Киеву, так и по любым объектам НАТО. "И это уже WWIII", - предупредил он в Telegram-канале. "Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - задался вопросом Медведев

https://1prime.ru/20241119/peskov-852909539.html

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дмитрий медведев, третья мировая война, ядерное оружие