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Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО
Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО - 19.11.2024, ПРАЙМ
Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО
Использование киевским режимом западных ракет можно квалифицировать как нападение на Россию при поддержке ядерных государств. Это, в свою очередь, позволит... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:10+0300
2024-11-19T12:10+0300
вооружения
дмитрий медведев
третья мировая война
ядерное оружие
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Использование киевским режимом западных ракет можно квалифицировать как нападение на Россию при поддержке ядерных государств. Это, в свою очередь, позволит нанести ответный удар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Так, он отметил важность принятых Основ госполитики в области ядерного сдерживания, подчеркнув, что использование ракет блока даст России возможность нанести удар как по Киеву, так и по любым объектам НАТО. "И это уже WWIII", - предупредил он в Telegram-канале. "Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - задался вопросом Медведев
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дмитрий медведев, третья мировая война, ядерное оружие
Вооружения, Дмитрий Медведев, третья мировая война, ядерное оружие
12:10 19.11.2024
 
Медведев пообещал третью мировую войну после атаки России ракетами НАТО

Медведев: использование ракет НАТО даст право на ответ оружием массового поражения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Использование киевским режимом западных ракет можно квалифицировать как нападение на Россию при поддержке ядерных государств. Это, в свою очередь, позволит нанести ответный удар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так, он отметил важность принятых Основ госполитики в области ядерного сдерживания, подчеркнув, что использование ракет блока даст России возможность нанести удар как по Киеву, так и по любым объектам НАТО. "И это уже WWIII", - предупредил он в Telegram-канале.
"Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - задался вопросом Медведев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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12:08
 
ВооруженияДмитрий Медведевтретья мировая войнаядерное оружие
 
 
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