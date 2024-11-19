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ВСУ ночью впервые нанесли удар ракетами ATACMS по территории России - 19.11.2024, ПРАЙМ
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ВСУ ночью впервые нанесли удар ракетами ATACMS по территории России
ВСУ ночью впервые нанесли удар ракетами ATACMS по территории России - 19.11.2024, ПРАЙМ
ВСУ ночью впервые нанесли удар ракетами ATACMS по территории России
Российские противовоздушные силы сбили пять из шести баллистических ракет ATACMS, которые были выпущены по объекту в Брянской области, говорится в сообщении... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:15+0300
2024-11-19T15:48+0300
вооружения
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские противовоздушные силы сбили пять из шести баллистических ракет ATACMS, которые были выпущены по объекту в Брянской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", — отмечается в заявлении ведомства.Одна из ракет была повреждена и осколки упали на территорию военного объекта, вызвав пожар, который был быстро потушен. Ведомство подчеркивает, что не было ни пострадавших, ни разрушений.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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россия, украина, ракеты atacms
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ракеты ATACMS
15:15 19.11.2024 (обновлено: 15:48 19.11.2024)
 
ВСУ ночью впервые нанесли удар ракетами ATACMS по территории России

МО России: ВСУ ночью нанесли удар 6 ракетами ATACMS по территории России

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские противовоздушные силы сбили пять из шести баллистических ракет ATACMS, которые были выпущены по объекту в Брянской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", — отмечается в заявлении ведомства.
Одна из ракет была повреждена и осколки упали на территорию военного объекта, вызвав пожар, который был быстро потушен. Ведомство подчеркивает, что не было ни пострадавших, ни разрушений.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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12:18
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАракеты ATACMS
 
 
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