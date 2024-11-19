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Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев

Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев - 19.11.2024, ПРАЙМ

Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев

В понедельник, 18 ноября, торги по рублю завершились ростом основных валютных пар. Курс доллара к рублю вырос на 0,43% до 99,98 рублей, евро укрепился на 0,99%... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T10:43+0300

2024-11-19T10:43+0300

2024-11-19T10:58+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В понедельник, 18 ноября, торги по рублю завершились ростом основных валютных пар. Курс доллара к рублю вырос на 0,43% до 99,98 рублей, евро укрепился на 0,99% до 105,82 рублей, а юань прибавил 0,43% до 13,75 рублей. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 19 ноября: доллар – 99,943 рубля, евро – 105,4605 рубля.На открытии торгов Московской биржи курс доллара достигал максимума в 100,24 рубля, после чего колебался около уровня 99,90 рублей. Давление на российскую валюту оказали новые геополитические риски. От более существенного ослабления рубль удержали коррекция индекса доллара и значительный рост нефтяных котировок.Напряженность на рынке усилилась после появления информации о том, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной ракетных комплексов ATACMS для ударов по российской территории. Кремль отреагировал предупреждением о неизбежных ответных мерах, охарактеризовав решение администрации Байдена как безрассудное.На нефтяном рынке наблюдается уверенный рост – стоимость барреля Brent увеличилась на 3,56% до 73,58 долларов. Поддержку ценам оказала новость о приостановке добычи на крупнейшем месторождении Западной Европы – Johan Sverdrup. Норвежская компания Equinor сообщила об остановке производства из-за проблем с энергоснабжением береговых объектов. Несмотря на начатые восстановительные работы, конкретные сроки возобновления добычи пока не определены.Стоит отметить и факторы, сдерживающие рост нефтяных цен: укрепление доллара на фоне ожиданий снижения процентных ставок и опасения относительно падения спроса в Китае – крупнейшем мировом импортере нефти.Во вторник, 19 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 73,52 доллара в диапазоне 70,30-76,50 долларов. Геополитические риски подталкивают цену к верхней границе, что оказывает поддержку рублю. При этом курс доллара, вероятно, продолжит колебаться около психологической отметки в 100 рублей, к которой российская валюта постепенно адаптируется.Трехзначный курс доллара неизбежно спровоцирует новый виток инфляции через один-два месяца. Вполне вероятно, что многие продавцы начнут переоценку импортных товаров уже сейчас, учитывая будущие поставки по новым ценам. В текущий момент не просматривается факторов, способных развернуть нисходящий тренд рубля. Экспортеры удерживают валютную выручку до 28 ноября, однако даже ее продажи может оказаться недостаточно для перелома восходящего тренда доллара.Ключевым сопротивлением выступает уровень 100,50 рублей. Резкий отскок от него может вернуть курс к 99 рублям. При неудачной попытке отскока вероятно постепенное ослабление рубля до 102, а затем и до 105 рублей.На фондовом рынке индекс Мосбиржи снизился на 0,67% до 2720,77 пункта, индекс РТС потерял 0,62% до 857,59 пункта. Открытие торгов прошло в минусе на фоне возросших геополитических рисков. Падение оказалось умеренным, поскольку Министерство обороны США пока не подтвердило официально разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории.В перспективе индекс способен достичь уровня 2795 пунктов, хотя фьючерсы указывают на вероятность его снижения до 2660 пунктов. В условиях неопределенности интерес к акциям остается низким, учитывая возможность получения гарантированной доходности до 23% годовых по банковским депозитам.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рынок