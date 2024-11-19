Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев  - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/rubl-852907431.html
Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев 
Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев  - 19.11.2024, ПРАЙМ
Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев 
В понедельник, 18 ноября, торги по рублю завершились ростом основных валютных пар. Курс доллара к рублю вырос на 0,43% до 99,98 рублей, евро укрепился на 0,99%... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:43+0300
2024-11-19T10:58+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852907431.jpg?1732003119
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В понедельник, 18 ноября, торги по рублю завершились ростом основных валютных пар. Курс доллара к рублю вырос на 0,43% до 99,98 рублей, евро укрепился на 0,99% до 105,82 рублей, а юань прибавил 0,43% до 13,75 рублей. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 19 ноября: доллар – 99,943 рубля, евро – 105,4605 рубля.На открытии торгов Московской биржи курс доллара достигал максимума в 100,24 рубля, после чего колебался около уровня 99,90 рублей. Давление на российскую валюту оказали новые геополитические риски. От более существенного ослабления рубль удержали коррекция индекса доллара и значительный рост нефтяных котировок.Напряженность на рынке усилилась после появления информации о том, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной ракетных комплексов ATACMS для ударов по российской территории. Кремль отреагировал предупреждением о неизбежных ответных мерах, охарактеризовав решение администрации Байдена как безрассудное.На нефтяном рынке наблюдается уверенный рост – стоимость барреля Brent увеличилась на 3,56% до 73,58 долларов. Поддержку ценам оказала новость о приостановке добычи на крупнейшем месторождении Западной Европы – Johan Sverdrup. Норвежская компания Equinor сообщила об остановке производства из-за проблем с энергоснабжением береговых объектов. Несмотря на начатые восстановительные работы, конкретные сроки возобновления добычи пока не определены.Стоит отметить и факторы, сдерживающие рост нефтяных цен: укрепление доллара на фоне ожиданий снижения процентных ставок и опасения относительно падения спроса в Китае – крупнейшем мировом импортере нефти.Во вторник, 19 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 73,52 доллара в диапазоне 70,30-76,50 долларов. Геополитические риски подталкивают цену к верхней границе, что оказывает поддержку рублю. При этом курс доллара, вероятно, продолжит колебаться около психологической отметки в 100 рублей, к которой российская валюта постепенно адаптируется.Трехзначный курс доллара неизбежно спровоцирует новый виток инфляции через один-два месяца. Вполне вероятно, что многие продавцы начнут переоценку импортных товаров уже сейчас, учитывая будущие поставки по новым ценам. В текущий момент не просматривается факторов, способных развернуть нисходящий тренд рубля. Экспортеры удерживают валютную выручку до 28 ноября, однако даже ее продажи может оказаться недостаточно для перелома восходящего тренда доллара.Ключевым сопротивлением выступает уровень 100,50 рублей. Резкий отскок от него может вернуть курс к 99 рублям. При неудачной попытке отскока вероятно постепенное ослабление рубля до 102, а затем и до 105 рублей.На фондовом рынке индекс Мосбиржи снизился на 0,67% до 2720,77 пункта, индекс РТС потерял 0,62% до 857,59 пункта. Открытие торгов прошло в минусе на фоне возросших геополитических рисков. Падение оказалось умеренным, поскольку Министерство обороны США пока не подтвердило официально разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории.В перспективе индекс способен достичь уровня 2795 пунктов, хотя фьючерсы указывают на вероятность его снижения до 2660 пунктов. В условиях неопределенности интерес к акциям остается низким, учитывая возможность получения гарантированной доходности до 23% годовых по банковским депозитам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
10:43 19.11.2024 (обновлено: 10:58 19.11.2024)
 

Трехзначный доллар покажет истинное лицо через пару месяцев 

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В понедельник, 18 ноября, торги по рублю завершились ростом основных валютных пар. Курс доллара к рублю вырос на 0,43% до 99,98 рублей, евро укрепился на 0,99% до 105,82 рублей, а юань прибавил 0,43% до 13,75 рублей. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 19 ноября: доллар – 99,943 рубля, евро – 105,4605 рубля.
На открытии торгов Московской биржи курс доллара достигал максимума в 100,24 рубля, после чего колебался около уровня 99,90 рублей. Давление на российскую валюту оказали новые геополитические риски. От более существенного ослабления рубль удержали коррекция индекса доллара и значительный рост нефтяных котировок.
Напряженность на рынке усилилась после появления информации о том, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной ракетных комплексов ATACMS для ударов по российской территории. Кремль отреагировал предупреждением о неизбежных ответных мерах, охарактеризовав решение администрации Байдена как безрассудное.
На нефтяном рынке наблюдается уверенный рост – стоимость барреля Brent увеличилась на 3,56% до 73,58 долларов. Поддержку ценам оказала новость о приостановке добычи на крупнейшем месторождении Западной Европы – Johan Sverdrup. Норвежская компания Equinor сообщила об остановке производства из-за проблем с энергоснабжением береговых объектов. Несмотря на начатые восстановительные работы, конкретные сроки возобновления добычи пока не определены.
Стоит отметить и факторы, сдерживающие рост нефтяных цен: укрепление доллара на фоне ожиданий снижения процентных ставок и опасения относительно падения спроса в Китае – крупнейшем мировом импортере нефти.
Во вторник, 19 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 73,52 доллара в диапазоне 70,30-76,50 долларов. Геополитические риски подталкивают цену к верхней границе, что оказывает поддержку рублю. При этом курс доллара, вероятно, продолжит колебаться около психологической отметки в 100 рублей, к которой российская валюта постепенно адаптируется.
Трехзначный курс доллара неизбежно спровоцирует новый виток инфляции через один-два месяца. Вполне вероятно, что многие продавцы начнут переоценку импортных товаров уже сейчас, учитывая будущие поставки по новым ценам. В текущий момент не просматривается факторов, способных развернуть нисходящий тренд рубля. Экспортеры удерживают валютную выручку до 28 ноября, однако даже ее продажи может оказаться недостаточно для перелома восходящего тренда доллара.
Ключевым сопротивлением выступает уровень 100,50 рублей. Резкий отскок от него может вернуть курс к 99 рублям. При неудачной попытке отскока вероятно постепенное ослабление рубля до 102, а затем и до 105 рублей.
На фондовом рынке индекс Мосбиржи снизился на 0,67% до 2720,77 пункта, индекс РТС потерял 0,62% до 857,59 пункта. Открытие торгов прошло в минусе на фоне возросших геополитических рисков. Падение оказалось умеренным, поскольку Министерство обороны США пока не подтвердило официально разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории.
В перспективе индекс способен достичь уровня 2795 пунктов, хотя фьючерсы указывают на вероятность его снижения до 2660 пунктов. В условиях неопределенности интерес к акциям остается низким, учитывая возможность получения гарантированной доходности до 23% годовых по банковским депозитам.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала