Рынок под давлением

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне закрылся недалеко от 2700 п., с потерями 1,2%. Помимо обострения геополитики, негативом остается повышенная инфляция и жесткость ДКП ЦБ. И появился еще один фактор давления на курс бумаг нефтегазовых компаний — якобы Минфин рассматривает повышение налога на прибыль до 40% и начнет с Транснефти. На таком фоне не до оптимизма, но важная техническая опора на 2700 п. все же удерживается, что все еще предполагает восстановление бенчмарка к 2800 п. и даже выше еще до конца осени.Сильнее рынка — акции Полюса (+1,4%). Курс вернулся над 14 500 руб. на фоне восстановления цен золота. Корреляция цены акций золотодобытчика с курсом базового металла закономерно высокая. Следующим препятствием выступают круглые 15 000 руб., а менее чем через месяц там дивиденд 1302 руб.Слабее рынка — привилегированные акции Транснефти (-9%). Обвал на фоне пока еще неподтвержденной информации о росте налоговой нагрузки. Если вдруг подтвердится, то это очень негативно: и дивиденды упадут, и таргет будет уже 1600 руб., а не прежние 2000 руб.Рубль спокойно перенес всплеск понедельника: юань лишь +0,5%, а доллар и евро вовсе ушли в минус — 99,94 (-0,1%) и 105,46 (-0,2%). Техническая коррекция инвалют может быть продолжена.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне закрылся недалеко от 2700 п., с потерями 1,2%. Помимо обострения геополитики, негативом остается повышенная инфляция и жесткость ДКП ЦБ. И появился еще один фактор давления на курс бумаг нефтегазовых компаний — якобы Минфин рассматривает повышение налога на прибыль до 40% и начнет с Транснефти. На таком фоне не до оптимизма, но важная техническая опора на 2700 п. все же удерживается, что все еще предполагает восстановление бенчмарка к 2800 п. и даже выше еще до конца осени.
Сильнее рынка — акции Полюса (+1,4%). Курс вернулся над 14 500 руб. на фоне восстановления цен золота. Корреляция цены акций золотодобытчика с курсом базового металла закономерно высокая. Следующим препятствием выступают круглые 15 000 руб., а менее чем через месяц там дивиденд 1302 руб.
Слабее рынка — привилегированные акции Транснефти (-9%). Обвал на фоне пока еще неподтвержденной информации о росте налоговой нагрузки. Если вдруг подтвердится, то это очень негативно: и дивиденды упадут, и таргет будет уже 1600 руб., а не прежние 2000 руб.
Рубль спокойно перенес всплеск понедельника: юань лишь +0,5%, а доллар и евро вовсе ушли в минус — 99,94 (-0,1%) и 105,46 (-0,2%). Техническая коррекция инвалют может быть продолжена.
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