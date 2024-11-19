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Рынок под давлением - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/rynok-852905433.html
Рынок под давлением
Рынок под давлением - 19.11.2024, ПРАЙМ
Рынок под давлением
Индекс МосБиржи накануне закрылся недалеко от 2700 п., с потерями 1,2%. Помимо обострения геополитики, негативом остается повышенная инфляция и жесткость ДКП... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T09:32+0300
2024-11-19T09:32+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852905433.jpg?1731997954
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне закрылся недалеко от 2700 п., с потерями 1,2%. Помимо обострения геополитики, негативом остается повышенная инфляция и жесткость ДКП ЦБ. И появился еще один фактор давления на курс бумаг нефтегазовых компаний — якобы Минфин рассматривает повышение налога на прибыль до 40% и начнет с Транснефти. На таком фоне не до оптимизма, но важная техническая опора на 2700 п. все же удерживается, что все еще предполагает восстановление бенчмарка к 2800 п. и даже выше еще до конца осени.Сильнее рынка — акции Полюса (+1,4%). Курс вернулся над 14 500 руб. на фоне восстановления цен золота. Корреляция цены акций золотодобытчика с курсом базового металла закономерно высокая. Следующим препятствием выступают круглые 15 000 руб., а менее чем через месяц там дивиденд 1302 руб.Слабее рынка — привилегированные акции Транснефти (-9%). Обвал на фоне пока еще неподтвержденной информации о росте налоговой нагрузки. Если вдруг подтвердится, то это очень негативно: и дивиденды упадут, и таргет будет уже 1600 руб., а не прежние 2000 руб.Рубль спокойно перенес всплеск понедельника: юань лишь +0,5%, а доллар и евро вовсе ушли в минус — 99,94 (-0,1%) и 105,46 (-0,2%). Техническая коррекция инвалют может быть продолжена.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:32 19.11.2024
 

Рынок под давлением

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне закрылся недалеко от 2700 п., с потерями 1,2%. Помимо обострения геополитики, негативом остается повышенная инфляция и жесткость ДКП ЦБ. И появился еще один фактор давления на курс бумаг нефтегазовых компаний — якобы Минфин рассматривает повышение налога на прибыль до 40% и начнет с Транснефти. На таком фоне не до оптимизма, но важная техническая опора на 2700 п. все же удерживается, что все еще предполагает восстановление бенчмарка к 2800 п. и даже выше еще до конца осени.
Сильнее рынка — акции Полюса (+1,4%). Курс вернулся над 14 500 руб. на фоне восстановления цен золота. Корреляция цены акций золотодобытчика с курсом базового металла закономерно высокая. Следующим препятствием выступают круглые 15 000 руб., а менее чем через месяц там дивиденд 1302 руб.
Слабее рынка — привилегированные акции Транснефти (-9%). Обвал на фоне пока еще неподтвержденной информации о росте налоговой нагрузки. Если вдруг подтвердится, то это очень негативно: и дивиденды упадут, и таргет будет уже 1600 руб., а не прежние 2000 руб.
Рубль спокойно перенес всплеск понедельника: юань лишь +0,5%, а доллар и евро вовсе ушли в минус — 99,94 (-0,1%) и 105,46 (-0,2%). Техническая коррекция инвалют может быть продолжена.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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