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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 19.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника опускается на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:06+0300
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экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника опускается на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,29% - до 2 712,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 907,86 пункта.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается на 0,29% в начале торгового дня
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника опускается на 0,29%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,29% - до 2 712,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 907,86 пункта.