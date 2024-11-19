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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 19.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника опускается на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника опускается на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,29% - до 2 712,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 907,86 пункта.

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россия, мосбиржа