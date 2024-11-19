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Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов
Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов
Российский рынок акций демонстрирует снижение в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:59+0300
2024-11-19T11:59+0300
экономика
россия
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.48 мск падал на 1,39% - до 2 682,94 пункта. В частности, заметно теряют в цене префы "Транснефти" (-3,72%), обыкновенные акции "Сегежи" (-2,75%), ОВК (-2,53%) и "Ростелекома" (-2,32%). При этом растут в цене префы "Сургутнефтегаза" (+1,64%), обыкновенные акции "Интер РАО" (+1,24%), "М.Видео" (+0,71%) и "Распадской" (+0,69%). "Сегодня продолжится борьба за удержание уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход геополитической повестки на второй план и признаки стабилизации ситуации на рынке нефти. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 2685-2740 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В перспективе индекс способен достичь уровня 2795 пунктов, хотя фьючерсы указывают на вероятность его снижения до 2660 пунктов. В условиях неопределенности интерес к акциям остается низким, учитывая возможность получения гарантированной доходности до 23% годовых по банковским депозитам", - сказал Владислав Антонов из BitRiver.
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россия, мосбиржа, рынок
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Рынок
11:59 19.11.2024
 
Российский рынок акций перешел к снижению в первые часы торгов

Российский рынок акций снижается в первые часы торгов вторника

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.48 мск падал на 1,39% - до 2 682,94 пункта.
В частности, заметно теряют в цене префы "Транснефти" (-3,72%), обыкновенные акции "Сегежи" (-2,75%), ОВК (-2,53%) и "Ростелекома" (-2,32%).
При этом растут в цене префы "Сургутнефтегаза" (+1,64%), обыкновенные акции "Интер РАО" (+1,24%), "М.Видео" (+0,71%) и "Распадской" (+0,69%).
"Сегодня продолжится борьба за удержание уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход геополитической повестки на второй план и признаки стабилизации ситуации на рынке нефти. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 2685-2740 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"В перспективе индекс способен достичь уровня 2795 пунктов, хотя фьючерсы указывают на вероятность его снижения до 2660 пунктов. В условиях неопределенности интерес к акциям остается низким, учитывая возможность получения гарантированной доходности до 23% годовых по банковским депозитам", - сказал Владислав Антонов из BitRiver.
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржаРынок
 
 
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