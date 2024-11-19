https://1prime.ru/20241119/rynok-852920045.html
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году - 19.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году
"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок, рассказал глава компании Максим Соколов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:31+0300
2024-11-19T16:31+0300
2024-11-19T16:32+0300
автоваз
автомобильный рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83050/85/830508598_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_94aedb206414d3cd0dcd80389cd26372.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок, рассказал глава компании Максим Соколов. "В следующем году мы рассчитываем открыть для себя иранский рынок. Первые отгрузки местному партнёру уже состоялись несколько месяцев назад для того, чтобы автомобили прошли необходимую сертификацию",- сказал Соколов. Он сообщил также, что "АвтоВАЗ" проводит подготовку к продажам автомобилей в ОАЭ и работает с несколькими дистрибьюторами. "Дальше всё зависит от местного рынка и от сроков приведения дилерского центра к стандартам Lada",- уточнил Соколов.
https://1prime.ru/20241119/avtovaz-852918818.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83050/85/830508598_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_42b707be015132593d7a5c0e4e231acf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, автомобильный рынок
АвтоВАЗ, автомобильный рынок
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году
Соколов: "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок, рассказал глава компании Максим Соколов.
"В следующем году мы рассчитываем открыть для себя иранский рынок. Первые отгрузки местному партнёру уже состоялись несколько месяцев назад для того, чтобы автомобили прошли необходимую сертификацию",- сказал Соколов.
Он сообщил также, что "АвтоВАЗ" проводит подготовку к продажам автомобилей в ОАЭ и работает с несколькими дистрибьюторами.
"Дальше всё зависит от местного рынка и от сроков приведения дилерского центра к стандартам Lada",- уточнил Соколов.
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре сократились ниже прогнозов