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"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году - 19.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году
"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок, рассказал глава компании Максим Соколов. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:31+0300
2024-11-19T16:32+0300
автоваз
автомобильный рынок
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок, рассказал глава компании Максим Соколов. "В следующем году мы рассчитываем открыть для себя иранский рынок. Первые отгрузки местному партнёру уже состоялись несколько месяцев назад для того, чтобы автомобили прошли необходимую сертификацию",- сказал Соколов. Он сообщил также, что "АвтоВАЗ" проводит подготовку к продажам автомобилей в ОАЭ и работает с несколькими дистрибьюторами. "Дальше всё зависит от местного рынка и от сроков приведения дилерского центра к стандартам Lada",- уточнил Соколов.
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автоваз, автомобильный рынок
АвтоВАЗ, автомобильный рынок
16:31 19.11.2024 (обновлено: 16:32 19.11.2024)
 
"АвтоВАЗ" анонсировал выход на рынок одной страны в 2025 году

Соколов: "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкМузей прототипов "АвтоВАЗ" в Тольятти
Музей прототипов АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует выход на иранский автомобильный рынок, рассказал глава компании Максим Соколов.
"В следующем году мы рассчитываем открыть для себя иранский рынок. Первые отгрузки местному партнёру уже состоялись несколько месяцев назад для того, чтобы автомобили прошли необходимую сертификацию",- сказал Соколов.
Он сообщил также, что "АвтоВАЗ" проводит подготовку к продажам автомобилей в ОАЭ и работает с несколькими дистрибьюторами.
"Дальше всё зависит от местного рынка и от сроков приведения дилерского центра к стандартам Lada",- уточнил Соколов.
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