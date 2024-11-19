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Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе

Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе - 19.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе

Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал на фоне роста геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:55+0300

2024-11-19T19:55+0300

2024-11-19T19:55+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал на фоне роста геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,32%, до 2630,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,88%, до 876,67 пункта, долларовый РТС – на 3,41%, до 828,38 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций во вторник ощутимо упал, вернувшись ниже психологически значимого уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и даже направившись к отметке 2600 пунктов. Эскалация геополитических рисков поддерживает давление на стоимость акций. "Российский рынок акций падает на новостных сигналах о росте геополитической напряженности. Дополнительное давление оказывают данные по инфляции за октябрь и инфляционные ожидания. Негатива широкому рынку добавляют и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в очередной раз подчеркнула необходимость более решительных шагов в борьбе с инфляцией", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене акции "Россетей" (-5,9%), "Селигдара" (-5,1%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-4,8%), бумаги "Мечела" (-4,7%), "Ростелекома" (-4,4%). Выросли защитные при ослаблении рубля префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%). Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 0,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 106,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу дня ускорил падение и продолжает движение в район 2500 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками обновления годового минимума в случае усиления геополитических рисков, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме при этом подтвердила, что регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции и намерен действовать решительно, что подтверждает риски увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании вплоть до 23%, что также негативно для стоимости акций", - добавляет она. Фундаментальных экономических причин для усиления распродаж на российском рынке нет: представляется, что в моменте вновь верх берут эмоции и страхи, а они, как правило, недолго угнетают рыночные настроения, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 ноября – 2625-2725 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс