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Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе
Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе - 19.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал на фоне роста геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 19.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал на фоне роста геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,32%, до 2630,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,88%, до 876,67 пункта, долларовый РТС – на 3,41%, до 828,38 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций во вторник ощутимо упал, вернувшись ниже психологически значимого уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и даже направившись к отметке 2600 пунктов. Эскалация геополитических рисков поддерживает давление на стоимость акций. "Российский рынок акций падает на новостных сигналах о росте геополитической напряженности. Дополнительное давление оказывают данные по инфляции за октябрь и инфляционные ожидания. Негатива широкому рынку добавляют и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в очередной раз подчеркнула необходимость более решительных шагов в борьбе с инфляцией", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене акции "Россетей" (-5,9%), "Селигдара" (-5,1%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-4,8%), бумаги "Мечела" (-4,7%), "Ростелекома" (-4,4%). Выросли защитные при ослаблении рубля префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%). Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 0,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 106,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу дня ускорил падение и продолжает движение в район 2500 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками обновления годового минимума в случае усиления геополитических рисков, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме при этом подтвердила, что регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции и намерен действовать решительно, что подтверждает риски увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании вплоть до 23%, что также негативно для стоимости акций", - добавляет она. Фундаментальных экономических причин для усиления распродаж на российском рынке нет: представляется, что в моменте вновь верх берут эмоции и страхи, а они, как правило, недолго угнетают рыночные настроения, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 ноября – 2625-2725 пунктов", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился на геополитическом негативе
Российский рынок акций снизился на 3,32% на геополитическом негативе
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо упал на фоне роста геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,32%, до 2630,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,88%, до 876,67 пункта, долларовый РТС – на 3,41%, до 828,38 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций во вторник ощутимо упал, вернувшись ниже психологически значимого уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и даже направившись к отметке 2600 пунктов. Эскалация геополитических рисков поддерживает давление на стоимость акций.
"Российский рынок акций падает на новостных сигналах о росте геополитической напряженности. Дополнительное давление оказывают данные по инфляции за октябрь и инфляционные ожидания. Негатива широкому рынку добавляют и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в очередной раз подчеркнула необходимость более решительных шагов в борьбе с инфляцией", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
В частности, на Мосбирже упали в цене акции "Россетей" (-5,9%), "Селигдара" (-5,1%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-4,8%), бумаги "Мечела" (-4,7%), "Ростелекома" (-4,4%). Выросли защитные при ослаблении рубля префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%).
Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 0,2%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 106,3 пункта.
Российский рынок к концу дня ускорил падение и продолжает движение в район 2500 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками обновления годового минимума в случае усиления геополитических рисков, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме при этом подтвердила, что регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции и намерен действовать решительно, что подтверждает риски увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании вплоть до 23%, что также негативно для стоимости акций", - добавляет она.
Фундаментальных экономических причин для усиления распродаж на российском рынке нет: представляется, что в моменте вновь верх берут эмоции и страхи, а они, как правило, недолго угнетают рыночные настроения, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 ноября – 2625-2725 пунктов", - добавляет он.
Юань на Мосбирже завершил торги ростом