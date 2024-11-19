Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/rzhd-852917938.html
В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем
В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем - 19.11.2024, ПРАЙМ
В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем
РЖД за десять месяцев 2024 года перевезли 145 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем по своей сети - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:37+0300
2024-11-19T15:37+0300
экономика
россия
китай
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83899/96/838999615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_171e3ff5360392b2fe9b025dd3e45b37.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД за десять месяцев 2024 года перевезли 145 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем по своей сети - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. "145 миллионов тонн грузов перевезли в сообщении с Китаем по сети РЖД за 10 месяцев 2024 года. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. В РЖД также рассказали и о развитии альтернативных маршрутов: компания и "Атомфлот" развивают мультимодальные перевозки с использованием Северного морского пути (СМП). "С августа текущего года из китайских портов в порт Архангельск прибыло более 3 тысяч контейнеров с запчастями для китайских автомобилей, а также товары народного потребления. Суммарно по СМП перевезено 24 тысячи тонн грузов. Обратным рейсом в КНР отправлено 37,5 тысячи тонн российской продукции. Выгоды при перевозке по СМП очевидны - этот маршрут вдвое короче южного через Суэцкий канал, перевозка по нему быстрее и безопаснее", - приводятся в сообщении слова первого замглавы РЖД Сергея Павлова.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83899/96/838999615_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_23b7358f18a0996a593e0128e22e453b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, ржд
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РЖД
15:37 19.11.2024
 
В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем

РЖД за 10 месяцев 2024 года перевезли 145 млн тонн грузов в сообщении с Китаем

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВыставка "Железнодорожная модель"
Выставка Железнодорожная модель - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД за десять месяцев 2024 года перевезли 145 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем по своей сети - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.
"145 миллионов тонн грузов перевезли в сообщении с Китаем по сети РЖД за 10 месяцев 2024 года. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.
В РЖД также рассказали и о развитии альтернативных маршрутов: компания и "Атомфлот" развивают мультимодальные перевозки с использованием Северного морского пути (СМП).
"С августа текущего года из китайских портов в порт Архангельск прибыло более 3 тысяч контейнеров с запчастями для китайских автомобилей, а также товары народного потребления. Суммарно по СМП перевезено 24 тысячи тонн грузов. Обратным рейсом в КНР отправлено 37,5 тысячи тонн российской продукции. Выгоды при перевозке по СМП очевидны - этот маршрут вдвое короче южного через Суэцкий канал, перевозка по нему быстрее и безопаснее", - приводятся в сообщении слова первого замглавы РЖД Сергея Павлова.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала