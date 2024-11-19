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В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем

В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем - 19.11.2024, ПРАЙМ

В РЖД подсчитали объем перевезенных грузов в сообщении с Китаем

РЖД за десять месяцев 2024 года перевезли 145 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем по своей сети - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:37+0300

2024-11-19T15:37+0300

2024-11-19T15:37+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД за десять месяцев 2024 года перевезли 145 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем по своей сети - это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. "145 миллионов тонн грузов перевезли в сообщении с Китаем по сети РЖД за 10 месяцев 2024 года. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении. В РЖД также рассказали и о развитии альтернативных маршрутов: компания и "Атомфлот" развивают мультимодальные перевозки с использованием Северного морского пути (СМП). "С августа текущего года из китайских портов в порт Архангельск прибыло более 3 тысяч контейнеров с запчастями для китайских автомобилей, а также товары народного потребления. Суммарно по СМП перевезено 24 тысячи тонн грузов. Обратным рейсом в КНР отправлено 37,5 тысячи тонн российской продукции. Выгоды при перевозке по СМП очевидны - этот маршрут вдвое короче южного через Суэцкий канал, перевозка по нему быстрее и безопаснее", - приводятся в сообщении слова первого замглавы РЖД Сергея Павлова.

китай

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россия, китай, ржд