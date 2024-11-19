Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/sallivan-852906034.html
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую - 19.11.2024, ПРАЙМ
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую
Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Таким мнением в беседе с телеканалом PBS поделился советник президента США по... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:02+0300
2024-11-19T10:02+0300
политика
сша
украина
джейк салливан
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/75/841317599_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7376e56331ba9a0400800dcb0712058a.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Таким мнением в беседе с телеканалом PBS поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой", - заметил он.По словам Салливана, ни одна система вооружений не способна полностью изменить ситуацию на поле боя, поэтому необходимо рассматривать совокупность различных факторов.Согласно новому закону о мобилизации на Украине, военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
https://1prime.ru/20241118/polsha-852892455.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/75/841317599_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_87f391ade1bd7b26d95b3371063534e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, джейк салливан
Политика, США, УКРАИНА, Джейк Салливан
10:02 19.11.2024
 
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую

Салливан: Украине нужно увеличить количество военных на передовой

© Фото : Erin Scott/Official White House PhotoСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© Фото : Erin Scott/Official White House Photo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Таким мнением в беседе с телеканалом PBS поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой", - заметил он.
По словам Салливана, ни одна система вооружений не способна полностью изменить ситуацию на поле боя, поэтому необходимо рассматривать совокупность различных факторов.
Согласно новому закону о мобилизации на Украине, военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
США опоздали с разрешением Украине бить вглубь России, заявили в МО Польши
Вчера, 15:37
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДжейк Салливан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала