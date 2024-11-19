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Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую - 19.11.2024, ПРАЙМ
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую
Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Таким мнением в беседе с телеканалом PBS поделился советник президента США по... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:02+0300
2024-11-19T10:02+0300
2024-11-19T10:02+0300
политика
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Таким мнением в беседе с телеканалом PBS поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой", - заметил он.По словам Салливана, ни одна система вооружений не способна полностью изменить ситуацию на поле боя, поэтому необходимо рассматривать совокупность различных факторов.Согласно новому закону о мобилизации на Украине, военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
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сша, украина, джейк салливан
Политика, США, УКРАИНА, Джейк Салливан
Салливан призвал Киев активнее отправлять людей на передовую
Салливан: Украине нужно увеличить количество военных на передовой
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украине нужно активнее отправлять людей на передовую для укрепления позиций. Таким мнением в беседе с телеканалом PBS поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой", - заметил он.
По словам Салливана, ни одна система вооружений не способна полностью изменить ситуацию на поле боя, поэтому необходимо рассматривать совокупность различных факторов.
Согласно новому закону о мобилизации на Украине, военнообязанные граждане должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
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