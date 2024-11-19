https://1prime.ru/20241119/shell-852927612.html

Shell продаст свою сеть АЗС на Украине

Shell продаст свою сеть АЗС на Украине - 19.11.2024, ПРАЙМ

Shell продаст свою сеть АЗС на Украине

Энергетическая компания Shell продает сеть своих автозаправочных станций (АЗС) на Украине компании "Укрнафта", следует из сообщения "Нафтогаза", которая... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T19:51+0300

2024-11-19T19:51+0300

2024-11-19T19:51+0300

экономика

украина

продажа доли shell

продажа бизнеса

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell продает сеть своих автозаправочных станций (АЗС) на Украине компании "Укрнафта", следует из сообщения "Нафтогаза", которая является материнской компанией "Укрнафты". "Укрнафта", входящая в группу "Нафтогаз", и международная компания Shell подписали соглашении о приобретении "Укрнафтой" доли в 51% в "Альянс Холдинг", - говорится в релизе. Как отмечается на украинском сайте Shell, компания "Альянс Холдинг" управляет сетью заправочных станций под брендом Shell в стране. Отмечается, что в ближайшие дни "Укрнафта" вместе с Shell обратится в антимонопольный комитет для получения разрешения на слияние, что является необходимым условием для завершения сделки. "Наблюдательный совет "Укрнафты" одобрил данное приобретение, поскольку оно соответствует стратегии развития компании. Бизнес, который уже 15 лет возглавляет авторитетная международная группа, позволит расширить сеть АЗС "Укрнафты" и увеличить ее долю на рынке", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Укрнафты" Сергея Корецкого. Добавляется, что ребрендинг АЗС будет проведен в течение года. "Альянс Холдинг" сохранит свой штат, который включает в себя 1 550 сотрудников. Shell входит в десятку крупнейших заправочных сетей Украины по объему продаж, всего в стране действует 118 АЗС компании. В начале ноября украинские СМИ сообщали, что 49% в "Альянс Холдинге" приобрел Фонд государственного имущества Украины.

https://1prime.ru/20241118/dochka-852891164.html

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украина, продажа доли shell, продажа бизнеса