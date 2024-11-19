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В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ

В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ - 19.11.2024, ПРАЙМ

В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ

В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T14:43+0300

2024-11-19T14:43+0300

2024-11-19T14:43+0300

политика

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild."Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", — сказано в публикации.Отмечается, что объединение социал-демократов планирует предотвратить назначение Шольца и вместо него предлагает кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса.В издании отметили, что вечером 19 ноября будет организовано кризисное совещание, где будет принято решение о кандидате. Однако сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль поддерживают Шольца.

https://1prime.ru/20241119/duda-852910209.html

германия

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германия, олаф шольц