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В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ - 19.11.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ - 19.11.2024, ПРАЙМ
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ
В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:43+0300
2024-11-19T14:43+0300
политика
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild."Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", — сказано в публикации.Отмечается, что объединение социал-демократов планирует предотвратить назначение Шольца и вместо него предлагает кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса.В издании отметили, что вечером 19 ноября будет организовано кризисное совещание, где будет принято решение о кандидате. Однако сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль поддерживают Шольца.
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германия, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
14:43 19.11.2024
 
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ

Bild: в ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild.
"Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", — сказано в публикации.
Отмечается, что объединение социал-демократов планирует предотвратить назначение Шольца и вместо него предлагает кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса.
В издании отметили, что вечером 19 ноября будет организовано кризисное совещание, где будет принято решение о кандидате. Однако сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль поддерживают Шольца.
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ПолитикаГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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