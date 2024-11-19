https://1prime.ru/20241119/sholts-852915626.html
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ - 19.11.2024, ПРАЙМ
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ
В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:43+0300
2024-11-19T14:43+0300
2024-11-19T14:43+0300
политика
германия
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/22/836192262_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_99e0571e23d4e4126e511ff15c90eeba.jpg
БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild."Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", — сказано в публикации.Отмечается, что объединение социал-демократов планирует предотвратить назначение Шольца и вместо него предлагает кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса.В издании отметили, что вечером 19 ноября будет организовано кризисное совещание, где будет принято решение о кандидате. Однако сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль поддерживают Шольца.
https://1prime.ru/20241119/duda-852910209.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/22/836192262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cbde461e9f622178e02ad5e23e51c8ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
В ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца, пишут СМИ
Bild: в ФРГ готовится "путч" против второго срока Шольца
БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. В Германии в партии социал-демократов возник протест против назначения Олафа Шольца на второй срок канцлера, говорится в материале издания Bild.
"Самая влиятельная земельная ассоциация социал-демократов, расположенная в Северном Рейне-Вестфалии, планирует путч: они хотят не допустить Шольца в качестве следующего кандидата на пост канцлера", — сказано в публикации.
Отмечается, что объединение социал-демократов планирует предотвратить назначение Шольца и вместо него предлагает кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса.
В издании отметили, что вечером 19 ноября будет организовано кризисное совещание, где будет принято решение о кандидате. Однако сопредседатели партии Заския Эскен и Ларс Клингбайль поддерживают Шольца.
СМИ: Дуда "обвинил" Шольца в попытке прекратить огонь на Украине до Трампа