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Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных

Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных - 19.11.2024, ПРАЙМ

Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных

Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:51+0300

2024-11-19T12:51+0300

2024-11-19T12:51+0300

максут шадаев

штраф

утечка данных

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Пока позиция такая - от 1% до 3% от оборота штраф, если не применялись смягчающие обстоятельства. Если обстоятельства применялись, штраф будет меньше", - сказал Шадаев на межотраслевой конференции "Билайна" "Безопасность клиента на первом месте".Он уточнил, что оборотный штраф за утечки данных будет применяться при повторных утечках.

https://1prime.ru/20241119/biznes-852908506.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

максут шадаев, штраф, утечка данных