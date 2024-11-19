Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241119/shtraf-852910517.html
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных - 19.11.2024, ПРАЙМ
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных
Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:51+0300
2024-11-19T12:51+0300
максут шадаев
штраф
утечка данных
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/54/838795491_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91ace08ca13afeb6a564bdfe40c9d471.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Пока позиция такая - от 1% до 3% от оборота штраф, если не применялись смягчающие обстоятельства. Если обстоятельства применялись, штраф будет меньше", - сказал Шадаев на межотраслевой конференции "Билайна" "Безопасность клиента на первом месте".Он уточнил, что оборотный штраф за утечки данных будет применяться при повторных утечках.
https://1prime.ru/20241119/biznes-852908506.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/54/838795491_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa5494193c491d76e43250fcd132271f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
максут шадаев, штраф, утечка данных
Максут Шадаев, штраф, утечка данных
12:51 19.11.2024
 
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных

Шадаев: размер штрафа для компаний за утечки данных составит в 1-3% от оборота

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Пока позиция такая - от 1% до 3% от оборота штраф, если не применялись смягчающие обстоятельства. Если обстоятельства применялись, штраф будет меньше", - сказал Шадаев на межотраслевой конференции "Билайна" "Безопасность клиента на первом месте".
Он уточнил, что оборотный штраф за утечки данных будет применяться при повторных утечках.
%3-я международная специализированная выставка Импортозамещение - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Торгпред назвал условие для зарубежных компаний на российском рынке
11:22
 
Максут Шадаевштрафутечка данных
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала