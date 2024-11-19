https://1prime.ru/20241119/shtraf-852910517.html
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных - 19.11.2024, ПРАЙМ
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных
Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:51+0300
2024-11-19T12:51+0300
2024-11-19T12:51+0300
максут шадаев
штраф
утечка данных
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Пока позиция такая - от 1% до 3% от оборота штраф, если не применялись смягчающие обстоятельства. Если обстоятельства применялись, штраф будет меньше", - сказал Шадаев на межотраслевой конференции "Билайна" "Безопасность клиента на первом месте".Он уточнил, что оборотный штраф за утечки данных будет применяться при повторных утечках.
https://1prime.ru/20241119/biznes-852908506.html
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максут шадаев, штраф, утечка данных
Максут Шадаев, штраф, утечка данных
Шадаев обозначил размер штрафа для компаний за утечки данных
Шадаев: размер штрафа для компаний за утечки данных составит в 1-3% от оборота
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Размер штрафа для компаний за утечки данных планируется установить в 1-3% от оборота, если не будет смягчающих обстоятельств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Пока позиция такая - от 1% до 3% от оборота штраф, если не применялись смягчающие обстоятельства. Если обстоятельства применялись, штраф будет меньше", - сказал Шадаев на межотраслевой конференции "Билайна" "Безопасность клиента на первом месте".
Он уточнил, что оборотный штраф за утечки данных будет применяться при повторных утечках.
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