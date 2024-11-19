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Китай не хочет эскалации конфликта на Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай не хочет эскалации конфликта на Украине, заявил Си Цзиньпин - 19.11.2024, ПРАЙМ
Китай не хочет эскалации конфликта на Украине, заявил Си Цзиньпин
Пекин надеется, что украинский конфликт будет смягчаться и не хочет видеть распространение кризиса и эскалацию боевых действий. Об этом заявил председатель КНР... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T18:08+0300
2024-11-19T18:08+0300
2024-11-19T18:08+0300
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конфликт
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ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Пекин надеется, что украинский конфликт будет смягчаться и не хочет видеть распространение кризиса и эскалацию боевых действий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Китайский лидер отметил, что позиция Пекина по украинскому кризису последовательна. "Надеемся, что конфликтная ситуация будет смягчаться, не хотим видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий", — процитировало слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Он отметил, что Китай продолжит по-своему играть конструктивную роль в прекращении боевых действий.
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китай, украина, конфликт, си цзиньпин
Политика, КИТАЙ, УКРАИНА, конфликт, Си Цзиньпин
Китай не хочет эскалации конфликта на Украине, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай не хочет эскалации и разрастания конфликта на Украине
ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Пекин надеется, что украинский конфликт будет смягчаться и не хочет видеть распространение кризиса и эскалацию боевых действий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
Китайский лидер отметил, что позиция Пекина по украинскому кризису последовательна.
"Надеемся, что конфликтная ситуация будет смягчаться, не хотим видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий", — процитировало слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что Китай продолжит по-своему играть конструктивную роль в прекращении боевых действий.
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