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"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе - 19.11.2024, ПРАЙМ
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"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе
"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе
Окончание конфликта на Украине может негативно сказаться на позициях американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Об этом в своем Telegram-канале... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:23+0300
2024-11-19T12:23+0300
энергетика
спг
ес
украина
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Окончание конфликта на Украине может негативно сказаться на позициях американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", — подчеркнул политик.Кроме того Медведев напомнил, что в течение своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп активно выступал за переход с российского СПГ на американский LNG.
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спг, ес, украина
Энергетика, СПГ, ЕС, УКРАИНА
12:23 19.11.2024
 
"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе

Медведев: завершение конфликта на Украине может подорвать позиции СПГ США в ЕС

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Окончание конфликта на Украине может негативно сказаться на позициях американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", — подчеркнул политик.
Кроме того Медведев напомнил, что в течение своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп активно выступал за переход с российского СПГ на американский LNG.
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