https://1prime.ru/20241119/spg-852909958.html

"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе

"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе

Окончание конфликта на Украине может негативно сказаться на позициях американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Об этом в своем Telegram-канале... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:23+0300

2024-11-19T12:23+0300

2024-11-19T12:23+0300

энергетика

спг

ес

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849232651_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_8907fc9dc5a28e06b0e1f645f6f16829.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Окончание конфликта на Украине может негативно сказаться на позициях американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", — подчеркнул политик.Кроме того Медведев напомнил, что в течение своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп активно выступал за переход с российского СПГ на американский LNG.

https://1prime.ru/20241118/spg-852886924.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спг, ес, украина