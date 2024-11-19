https://1prime.ru/20241119/ssha-852923613.html

СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России

СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России - 19.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России

Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:43+0300

2024-11-19T17:43+0300

2024-11-19T17:43+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg."США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ", — пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома.Во вторник был опубликован указ президента России, в котором утверждаются основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html

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сша, ядерное оружие