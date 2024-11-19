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СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России
СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России
Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T17:43+0300
2024-11-19T17:43+0300
2024-11-19T17:43+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg."США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ", — пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома.Во вторник был опубликован указ президента России, в котором утверждаются основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html
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сша, ядерное оружие
Политика, США, ядерное оружие
СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России
Bloomberg: США не будут менять готовность своих ядерных сил
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg.
"США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ", — пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома.
Во вторник был опубликован указ президента России, в котором утверждаются основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России