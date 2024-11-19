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Набиуллина раскрыла, когда начнется снижение ключевой ставки ЦБ

Набиуллина раскрыла, когда начнется снижение ключевой ставки ЦБ - 19.11.2024, ПРАЙМ

Набиуллина раскрыла, когда начнется снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк России сможет начать снижать ключевую ставку в следующем году, если не произойдет никаких дополнительных шоков, заявила во вторник глава... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:56+0300

2024-11-19T12:56+0300

2024-11-19T13:23+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

денежно-кредитная политика

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк России сможет начать снижать ключевую ставку в следующем году, если не произойдет никаких дополнительных шоков, заявила во вторник глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.По ее словам, политика ЦБ позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. "И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", - заявила Набиуллина.Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.Она также отметила, что стимулирующая политика правительства не противоречит жесткой ДКП Банка России, эти действия скоординированы."Координация Банка России и правительства сейчас ничуть не менее тесная, чем в 2020 году или в 2022 году, когда мы вместе противостояли последствиям пандемии и санкциям", – сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.Она признала, что в предыдущие годы характер принимаемых ЦБ и правительством мер совпадал: после 2014 года и денежно-кредитная политика ЦБ, и бюджетная политика правительства были жесткими, а в 2022 году и ЦБ, и правительство одновременно проводили стимулирующую политику, чтобы поддержать спрос.В текущем году жесткая денежно-кредитная политика впервые проводится одновременно со стимулирующей бюджетной политикой."Сейчас на поверхности это выглядит так, как будто Центральный банк и правительство на разных полюсах. Это совсем не так. Правительство через бюджет финансирует те задачи, которые необходимы для структурных изменений, для наращивания инвестиций в приоритетных направлениях, и эти задачи объективно требуют более высокой государственной поддержки", - сказала Набиуллина."И вот в таких условиях денежно-кредитная политика приобретает особую роль сохранения ценовой стабильности и макроэкономической стабильности", - заявила она.

https://1prime.ru/20241119/investitsii-852911170.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, ставка банка россии, денежно-кредитная политика