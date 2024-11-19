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Набиуллина рассказала, к чему привела бы ключевая ставка в размере 7,5% - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/stavka-852912517.html
Набиуллина рассказала, к чему привела бы ключевая ставка в размере 7,5%
Набиуллина рассказала, к чему привела бы ключевая ставка в размере 7,5% - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, к чему привела бы ключевая ставка в размере 7,5%
Если бы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, то инфляция уже достигла бы 20-30% или больше, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:40+0300
2024-11-19T13:40+0300
экономика
ставка банка россии
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Если бы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, то инфляция уже достигла бы 20-30% или больше, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Если бы мы оставили ставку на том уровне, как она была до середины прошлого года, - напомню, 7,5%, - то инфляция была бы уже не просто двузначной, а вполне могла достичь 20-30%, а вполне возможно, и больше", - сказала она. По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам октября замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%. Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%. ЦБ ожидает инфляцию в этом году на уровне 8–8,5%.
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ставка банка россии, эльвира набиуллина, инфляция
Экономика, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина, инфляция
13:40 19.11.2024
 
Набиуллина рассказала, к чему привела бы ключевая ставка в размере 7,5%

Набиуллина: если бы ЦБ РФ оставил ключевую ставку 7,5%, инфляция уже достигла бы 20-30%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Если бы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, то инфляция уже достигла бы 20-30% или больше, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Если бы мы оставили ставку на том уровне, как она была до середины прошлого года, - напомню, 7,5%, - то инфляция была бы уже не просто двузначной, а вполне могла достичь 20-30%, а вполне возможно, и больше", - сказала она.
По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам октября замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%.
Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%. ЦБ ожидает инфляцию в этом году на уровне 8–8,5%.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
Набиуллина раскрыла, когда начнется снижение ключевой ставки ЦБ
12:56
 
Экономикаставка Банка РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция
 
 
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