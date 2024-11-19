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Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241119/stavka-852912791.html
Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию
Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию
Мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию в России, это глубокое заблуждение: отношение процентных расходов к себестоимости продукции... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T13:51+0300
2024-11-19T13:51+0300
экономика
эльвира набиуллина
ставка банка россии
инфляция
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию в России, это глубокое заблуждение: отношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет в среднем не превышала 5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Не могу не сказать о распространенном мнении, что рост ключевой ставки только разгоняет рост цен, потому что провоцирует рост расходов по кредитам. Это глубокое заблуждение", - сказала она, выступая в Госдуме. Набиуллина отметила, что при высоких банковских ставках процентные расходы компаний действительно растут. "Но не надо упускать из вида, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет не превышала 5%. Это, конечно, в среднем", - добавила она. Хотя в России и есть закредитованные компании, которые финансировали свой рост за счет долга, а не привлечения акционерного капитала или собственных инвестиций, но "в целом по экономике" влияние процентных расходов на инфляцию не следует преувеличивать, заключила председатель Банка России. Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года.
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эльвира набиуллина, ставка банка россии, инфляция
Экономика, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России, инфляция
13:51 19.11.2024
 
Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию

Набиуллина: соотношение расходов к себестоимости продукции последние 5 лет не превышала 5%

© РИА Новости . ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . ЦБ РФ
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию в России, это глубокое заблуждение: отношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет в среднем не превышала 5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Не могу не сказать о распространенном мнении, что рост ключевой ставки только разгоняет рост цен, потому что провоцирует рост расходов по кредитам. Это глубокое заблуждение", - сказала она, выступая в Госдуме.
Набиуллина отметила, что при высоких банковских ставках процентные расходы компаний действительно растут. "Но не надо упускать из вида, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет не превышала 5%. Это, конечно, в среднем", - добавила она.
Хотя в России и есть закредитованные компании, которые финансировали свой рост за счет долга, а не привлечения акционерного капитала или собственных инвестиций, но "в целом по экономике" влияние процентных расходов на инфляцию не следует преувеличивать, заключила председатель Банка России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Набиуллина отметила серьезные сдвиги в экономике России
13:00
Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года.
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллинаставка Банка Россииинфляция
 
 
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