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Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах
Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах - 19.11.2024, ПРАЙМ
Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах
Минтранс РФ планирует с 2026 года выделить субсидии регионам на поддержание общественного транспорта, рассказал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в рамках... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T15:51+0300
2024-11-19T15:51+0300
общественный транспорт
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует с 2026 года выделить субсидии регионам на поддержание общественного транспорта, рассказал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в рамках "Транспортной недели-2024". "Вторая мера поддержки у нас будет реализовываться - это отдельные субсидии. Планируем с 2026 года субсидии регионам сделать на поддержание общественного транспорта", - сказал Иванов. Он добавил, что в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется продлить программу льготного лизинга общественного транспорта через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) до 2030 года. Иванов подчеркнул, что общественный транспорт является приоритетом по количеству перевезенных пассажиров. Более 70% пассажиров перевозится именно таким транспортом.
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общественный транспорт
общественный транспорт
15:51 19.11.2024
 
Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах

Минтранс РФ планирует с 2026 года субсидировать поддержание общественного транспорта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует с 2026 года выделить субсидии регионам на поддержание общественного транспорта, рассказал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в рамках "Транспортной недели-2024".
"Вторая мера поддержки у нас будет реализовываться - это отдельные субсидии. Планируем с 2026 года субсидии регионам сделать на поддержание общественного транспорта", - сказал Иванов.
Он добавил, что в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется продлить программу льготного лизинга общественного транспорта через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) до 2030 года.
Иванов подчеркнул, что общественный транспорт является приоритетом по количеству перевезенных пассажиров. Более 70% пассажиров перевозится именно таким транспортом.
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