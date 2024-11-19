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В Суздале будут взимать туристический налог

В Суздале будут взимать туристический налог - 19.11.2024, ПРАЙМ

В Суздале будут взимать туристический налог

Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении со следующего года туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T15:18+0300

2024-11-19T15:18+0300

2024-11-19T15:18+0300

экономика

россия

суздаль

туристический налог

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РЯЗАНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении со следующего года туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета народных депутатов города. Ранее власти Владимирской области сообщали, что решения о введении туристического налога приняты в областном центре и городе Муроме. "Девятнадцатого ноября депутаты совета народных депутатов города Суздаля приняли решение о введении с 1 января 2025 года на территории Суздаля туристического налога", - говорится в сообщении. В следующем году ставка составит 1% от налоговой базы, к 2029 году запланировано ее доведение до 5%. В дополнение к льготам, установленным федеральным перечнем, в том числе для участников СВО, от уплаты налога освобождаются дети до 18 лет, многодетные семьи, лица, сопровождающие инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов. Предполагается, что в следующем году дополнительные доходы бюджета города составят 24,6 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство Суздаля. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.

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россия, суздаль, туристический налог