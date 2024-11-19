https://1prime.ru/20241119/telegram-852896704.html

Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram

Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram - 19.11.2024, ПРАЙМ

Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram

Мошенники крадут у россиян аккаунты в мессенджере Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium. Как работает новая схема,... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T02:02+0300

2024-11-19T02:02+0300

2024-11-19T02:02+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мошенники крадут у россиян аккаунты в мессенджере Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium. Как работает новая схема, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Активные пользователи мессенджера Telegram знают, что разработчики предлагают подписчикам привилегированную версию подписки - Telegram Premium. Она предоставляет человеку несколько дополнительных и весьма приятных привилегий, в первую очередь, при продвижении своего аккаунта. Её можно приобрести на определенный срок. А можно, оплатив, подарить кому-то и, соответственно, тоже получить ее в подарок.По словам юриста, мошенники взяли на заметку популярность премиальной опции Telegram. Взламывая аккаунт одного из пользователей, аферисты от его имени рассылают контактам информацию о том, что "вам отправили подарок - подписку Telegram-premium”.“Далее идёт ссылка, схожая со ссылкой мессенджера. Переход по ней может привести к взлому аккаунта на Госуслугах с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", - объясняет эксперт.Не исключено и применение мошенниками двух- и трехступенчатых схем обмана. Ведь после потери аккаунта в одном из мессенджеров жертве звонят с этой информацией псевдоправоохранители, предлагая немедленно "спасать" счета, переводить деньги, брать зеркальные кредиты и продавать свое жилье."Будьте бдительны, несчастья могут начаться с необдуманного перехода всего лишь по одной ссылке. В случае с подарком в виде премиум-подписки не поленитесь, позвоните по обычному телефону щедрому дарителю. Если он не указан в качестве отправителя подарка, то это мошенничество", - предупредил Соловьев.

https://1prime.ru/20241023/mvd-852348673.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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