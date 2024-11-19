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Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram - 19.11.2024, ПРАЙМ
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram
Мошенники крадут у россиян аккаунты в мессенджере Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium. Как работает новая схема,... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T02:02+0300
2024-11-19T02:02+0300
мошенничество
telegram
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мошенники крадут у россиян аккаунты в мессенджере Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium. Как работает новая схема, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Активные пользователи мессенджера Telegram знают, что разработчики предлагают подписчикам привилегированную версию подписки - Telegram Premium. Она предоставляет человеку несколько дополнительных и весьма приятных привилегий, в первую очередь, при продвижении своего аккаунта. Её можно приобрести на определенный срок. А можно, оплатив, подарить кому-то и, соответственно, тоже получить ее в подарок.По словам юриста, мошенники взяли на заметку популярность премиальной опции Telegram. Взламывая аккаунт одного из пользователей, аферисты от его имени рассылают контактам информацию о том, что "вам отправили подарок - подписку Telegram-premium”.“Далее идёт ссылка, схожая со ссылкой мессенджера. Переход по ней может привести к взлому аккаунта на Госуслугах с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", - объясняет эксперт.Не исключено и применение мошенниками двух- и трехступенчатых схем обмана. Ведь после потери аккаунта в одном из мессенджеров жертве звонят с этой информацией псевдоправоохранители, предлагая немедленно "спасать" счета, переводить деньги, брать зеркальные кредиты и продавать свое жилье."Будьте бдительны, несчастья могут начаться с необдуманного перехода всего лишь по одной ссылке. В случае с подарком в виде премиум-подписки не поленитесь, позвоните по обычному телефону щедрому дарителю. Если он не указан в качестве отправителя подарка, то это мошенничество", - предупредил Соловьев.
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telegram, мессенджер telegram, telegram-каналы, мессенджеры, мошенники
Мошенничество, Telegram, мессенджер Telegram, Telegram-каналы, мессенджеры, МОШЕННИКИ
02:02 19.11.2024
 
Мошенники придумали новый способ воровства денег через Telegram

Юрист Соловьев: мошенники соблазняют жертв подпиской на Telegram Premium

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мошенники крадут у россиян аккаунты в мессенджере Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium. Как работает новая схема, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Активные пользователи мессенджера Telegram знают, что разработчики предлагают подписчикам привилегированную версию подписки - Telegram Premium. Она предоставляет человеку несколько дополнительных и весьма приятных привилегий, в первую очередь, при продвижении своего аккаунта. Её можно приобрести на определенный срок. А можно, оплатив, подарить кому-то и, соответственно, тоже получить ее в подарок.
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23 октября, 10:40
По словам юриста, мошенники взяли на заметку популярность премиальной опции Telegram. Взламывая аккаунт одного из пользователей, аферисты от его имени рассылают контактам информацию о том, что "вам отправили подарок - подписку Telegram-premium”.
“Далее идёт ссылка, схожая со ссылкой мессенджера. Переход по ней может привести к взлому аккаунта на Госуслугах с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", - объясняет эксперт.
Не исключено и применение мошенниками двух- и трехступенчатых схем обмана. Ведь после потери аккаунта в одном из мессенджеров жертве звонят с этой информацией псевдоправоохранители, предлагая немедленно "спасать" счета, переводить деньги, брать зеркальные кредиты и продавать свое жилье.
"Будьте бдительны, несчастья могут начаться с необдуманного перехода всего лишь по одной ссылке. В случае с подарком в виде премиум-подписки не поленитесь, позвоните по обычному телефону щедрому дарителю. Если он не указан в качестве отправителя подарка, то это мошенничество", - предупредил Соловьев.
 
МошенничествоTelegramмессенджер TelegramTelegram-каналымессенджерыМОШЕННИКИ
 
 
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