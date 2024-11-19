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ФАС выявила необоснованный рост цен на топливо в одном регионе России

ФАС выявила необоснованный рост цен на топливо в одном регионе России - 19.11.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила необоснованный рост цен на топливо в одном регионе России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что хозяйствующий субъект в Хакасии злоупотребил доминирующим положением и установил необоснованно... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T09:17+0300

2024-11-19T09:17+0300

2024-11-19T09:17+0300

энергетика

россия

топливо

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что хозяйствующий субъект в Хакасии злоупотребил доминирующим положением и установил необоснованно высокие цены на нефтепродукты в мелком опте и рознице, сообщило ведомство. "Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия признала хозяйствующего субъекта нарушившим закон о защите конкуренции. Нарушение выразилось в злоупотреблении доминирующим положением путем осуществления действий по установлению необоснованных мелкооптовых и розничных цен реализации автомобильных бензинов (Аи-92, Аи-95) и дизельного топлива", - говорится в сообщении. ФАС выявила, что "при снижении закупочных цен продолжалось повышение отпускных цен на бензин и дизельное топливо". За это нарушение хозяйствующий субъект будет привлечен к административной ответственности, уточнили в службе.

https://1prime.ru/20241118/benzin-852889861.html

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россия, топливо