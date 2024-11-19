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ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под инвестпроекты - 19.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под инвестпроекты
ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под инвестпроекты - 19.11.2024, ПРАЙМ
ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под инвестпроекты
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T16:31+0300
2024-11-19T16:38+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов.Документ разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую.Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий законопроект, говорил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. По сути, регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял он.Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, - например, под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, - то принимается решение о предварительном согласовании, напоминал замглавы ведомства. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов.Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок, поэтому предлагается сократить его до одного года, объяснял Бутовецкий. Для случаев, когда требуется также менять вид разрешенного использования земельного участка и переводить его в другую категорию, предлагается сохранить срок в два года, поскольку времени требуется больше.Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
16:31 19.11.2024 (обновлено: 16:38 19.11.2024)
 
ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под инвестпроекты

ГД одобрила меры для ускорения предоставления земли под крупные инвестпроекты

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов.
Документ разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую.
Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий законопроект, говорил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. По сути, регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял он.
Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, - например, под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, - то принимается решение о предварительном согласовании, напоминал замглавы ведомства. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов.
Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок, поэтому предлагается сократить его до одного года, объяснял Бутовецкий. Для случаев, когда требуется также менять вид разрешенного использования земельного участка и переводить его в другую категорию, предлагается сохранить срок в два года, поскольку времени требуется больше.
Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
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