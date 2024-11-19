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СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите - 19.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите
Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:50+0300
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политика
саммит g20
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico. Ранее газета со ссылкой на источник сообщила, что президентство Трампа будет широко обсуждаться в ходе встречи. Однако ни один из лидеров так и не поднял вопрос о новом главе Белого дома.В издании подчеркнули, что участники саммита не горели желанием обсуждать кандидатуру американского президента, несмотря на его значимость для всех поднимаемых вопросов. При этом, по данным Politico, присутствие Трампа все равно ощущалось "за кулисами". Один из дипломатов, комментируя его возвращение в Белый дом, заявил, что люди парализованы из-за ужаса перед будущим.
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саммит g20, трамп у власти
Политика, саммит G20, Трамп у власти
11:50 19.11.2024
 
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите

Politico: Лидеры G20 не стали обсуждать или упоминать Трампа на саммите

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкG20 в Осаке
G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico.
Ранее газета со ссылкой на источник сообщила, что президентство Трампа будет широко обсуждаться в ходе встречи. Однако ни один из лидеров так и не поднял вопрос о новом главе Белого дома.
В издании подчеркнули, что участники саммита не горели желанием обсуждать кандидатуру американского президента, несмотря на его значимость для всех поднимаемых вопросов. При этом, по данным Politico, присутствие Трампа все равно ощущалось "за кулисами". Один из дипломатов, комментируя его возвращение в Белый дом, заявил, что люди парализованы из-за ужаса перед будущим.
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Политикасаммит G20Трамп у власти
 
 
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