https://1prime.ru/20241119/tramp-852909005.html

СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите

СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите - 19.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите

Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico. | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T11:50+0300

2024-11-19T11:50+0300

2024-11-19T11:50+0300

политика

саммит g20

трамп у власти

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico. Ранее газета со ссылкой на источник сообщила, что президентство Трампа будет широко обсуждаться в ходе встречи. Однако ни один из лидеров так и не поднял вопрос о новом главе Белого дома.В издании подчеркнули, что участники саммита не горели желанием обсуждать кандидатуру американского президента, несмотря на его значимость для всех поднимаемых вопросов. При этом, по данным Politico, присутствие Трампа все равно ощущалось "за кулисами". Один из дипломатов, комментируя его возвращение в Белый дом, заявил, что люди парализованы из-за ужаса перед будущим.

https://1prime.ru/20241119/konflikt-852907825.html

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саммит g20, трамп у власти