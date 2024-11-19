https://1prime.ru/20241119/tramp-852909005.html
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите - 19.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите
Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:50+0300
2024-11-19T11:50+0300
2024-11-19T11:50+0300
политика
саммит g20
трамп у власти
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_0:88:2755:1637_1920x0_80_0_0_72684f91a1eb81c8b8542321f2632de9.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico. Ранее газета со ссылкой на источник сообщила, что президентство Трампа будет широко обсуждаться в ходе встречи. Однако ни один из лидеров так и не поднял вопрос о новом главе Белого дома.В издании подчеркнули, что участники саммита не горели желанием обсуждать кандидатуру американского президента, несмотря на его значимость для всех поднимаемых вопросов. При этом, по данным Politico, присутствие Трампа все равно ощущалось "за кулисами". Один из дипломатов, комментируя его возвращение в Белый дом, заявил, что люди парализованы из-за ужаса перед будущим.
https://1prime.ru/20241119/konflikt-852907825.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_4476bfd89a0b699b6cda6aac7ab0cdb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, трамп у власти
Политика, саммит G20, Трамп у власти
СМИ: лидеры G20 не упомянули Трампа на саммите
Politico: Лидеры G20 не стали обсуждать или упоминать Трампа на саммите
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой двадцатки" не обсуждали нового американского президента Дональда Трампа вопреки ожиданиям, передает издание Politico.
Ранее газета со ссылкой на источник сообщила, что президентство Трампа будет широко обсуждаться в ходе встречи. Однако ни один из лидеров так и не поднял вопрос о новом главе Белого дома.
В издании подчеркнули, что участники саммита не горели желанием обсуждать кандидатуру американского президента, несмотря на его значимость для всех поднимаемых вопросов. При этом, по данным Politico, присутствие Трампа все равно ощущалось "за кулисами". Один из дипломатов, комментируя его возвращение в Белый дом, заявил, что люди парализованы из-за ужаса перед будущим.
"Полное сумасшествие": в США испугались решения Байдена по России