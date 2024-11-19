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Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США - 19.11.2024, ПРАЙМ
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп во вторник заявил в своей соцсети Truth Social, что номинировал миллиардера Говарда Латника, который | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T22:46+0300
2024-11-19T22:57+0300
политика
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дональд трамп
минторг сша
назначение
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп во вторник заявил в своей соцсети Truth Social, что номинировал миллиардера Говарда Латника, который возглавляет крупную компанию по оказанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли США. По словам Трампа, он был рад объявить, что Латник присоединится к его администрации в качестве министра торговли и будет заниматься "повесткой дня" по тарифам и торговле". По данным СМИ, ранее Латник находился шорт-листе номинантов на позицию главы Минфина США. В настоящее время он является главой переходной команды Трампа.Говард Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк. Сейчас ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Латник возглавил Cantor Fitzerland в 29 лет. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
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сша, дональд трамп, минторг сша, назначение
Политика, США, Дональд Трамп, Минторг США, назначение
22:46 19.11.2024 (обновлено: 22:57 19.11.2024)
 
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США

Трамп выдвинет кандидатуру банкира Говарда Латника на пост министра торговли США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп во вторник заявил в своей соцсети Truth Social, что номинировал миллиардера Говарда Латника, который возглавляет крупную компанию по оказанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли США.
По словам Трампа, он был рад объявить, что Латник присоединится к его администрации в качестве министра торговли и будет заниматься "повесткой дня" по тарифам и торговле".
По данным СМИ, ранее Латник находился шорт-листе номинантов на позицию главы Минфина США. В настоящее время он является главой переходной команды Трампа.
Говард Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк. Сейчас ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Латник возглавил Cantor Fitzerland в 29 лет. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
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ПолитикаСШАДональд ТрампМинторг СШАназначение
 
 
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