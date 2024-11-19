https://1prime.ru/20241119/tramp-852930596.html
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США - 19.11.2024, ПРАЙМ
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп во вторник заявил в своей соцсети Truth Social, что номинировал миллиардера Говарда Латника, который | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T22:46+0300
2024-11-19T22:46+0300
2024-11-19T22:57+0300
политика
сша
дональд трамп
минторг сша
назначение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151574_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_dd26c5072b502ee5dd472a2757270647.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп во вторник заявил в своей соцсети Truth Social, что номинировал миллиардера Говарда Латника, который возглавляет крупную компанию по оказанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли США. По словам Трампа, он был рад объявить, что Латник присоединится к его администрации в качестве министра торговли и будет заниматься "повесткой дня" по тарифам и торговле". По данным СМИ, ранее Латник находился шорт-листе номинантов на позицию главы Минфина США. В настоящее время он является главой переходной команды Трампа.Говард Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк. Сейчас ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Латник возглавил Cantor Fitzerland в 29 лет. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241119/eskalatsiya-852918245.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151574_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_28c083bfc3008add94e3b53a16674d5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, минторг сша, назначение
Политика, США, Дональд Трамп, Минторг США, назначение
Трамп решил выдвинуть кандидатуру Латника на пост министра торговли США
Трамп выдвинет кандидатуру банкира Говарда Латника на пост министра торговли США
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп во вторник заявил в своей соцсети Truth Social, что номинировал миллиардера Говарда Латника, который возглавляет крупную компанию по оказанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли США.
По словам Трампа, он был рад объявить, что Латник присоединится к его администрации в качестве министра торговли и будет заниматься "повесткой дня" по тарифам и торговле".
По данным СМИ, ранее Латник находился шорт-листе номинантов на позицию главы Минфина США. В настоящее время он является главой переходной команды Трампа.
Говард Латник родился в еврейской семье в штате Нью-Йорк. Сейчас ему 63 года. Он работает на Уолл-стрит уже более 30 лет. Латник возглавил Cantor Fitzerland в 29 лет. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
Ядерная война. Эксперт рассказал, что Трамп получит "по наследству"