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МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше

МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше - 19.11.2024, ПРАЙМ

МВФ и Киев достигли предварительного соглашения о новом транше

Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву нового транша кредитных средств в размере 1,1... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T18:13+0300

2024-11-19T18:13+0300

2024-11-19T19:04+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву нового транша кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов. Об этом сказано в распространенном заявлении МВФ.Отмечается, что персонал фонда и украинские власти достигли соглашения по шестому пересмотру четырехлетнего соглашения о расширенном финансировании. Из сообщения следует, что при условии одобрения Исполнительным советом МВФ Украина получит примерно 1,1 миллиарда долларов.Также отмечается, что руководство МВФ примет окончательное решение о предоставлении транша в ближайшие недели.В случае одобрения совокупный объем средств, которые Украина получит от фонда в рамках действующей программы кредитования, достигнет 9,8 миллиарда долларов.Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

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мвф, украина, поддержка украины, транш