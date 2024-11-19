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Эксперт отметил пользу цифровизации для налогов в российской нефтедобыче

Эксперт отметил пользу цифровизации для налогов в российской нефтедобыче - 19.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил пользу цифровизации для налогов в российской нефтедобыче

Властям РФ нужно обеспечить условия, при которых нефтяным компаниям было бы выгодно инвестировать в новую добычу, в частности, упорядочить расчёт ставки НДПИ... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T17:27+0300

2024-11-19T17:27+0300

2024-11-19T17:27+0300

экономика

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добыча нефти

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Властям РФ нужно обеспечить условия, при которых нефтяным компаниям было бы выгодно инвестировать в новую добычу, в частности, упорядочить расчёт ставки НДПИ для отдельных месторождений за счёт математической модели, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на материалы Минэнерго к проекту обновленной Энергостратегии РФ, что плановые инвестиции в добычу нефти в России вырастут до 2050 года в 1,8 раза относительно уровня 2023 года и достигнут 4,5 триллиона рублей. "Проектировки капзатрат, сами по себе, не имеют смысла. Задача регулятора - обеспечить условия, при которых компаниям было бы выгодно инвестировать в развитие новых нефтедобывающих проектов. Сюда, в частности, относятся налоговые условия, и здесь действительно есть что менять. Налоговый кодекс в последние 20 лет превратился в справочник геолога: при использовании НДПИ используется бесчисленное множество льгот, выдача которых зачастую зависит от административного веса получающей их компании", - прокомментировал Родионов. Он добавил, что решить проблему налоговых льгот Минфин РФ пытался за счет налога на дополнительный доход (НДД), который зависит не только от цен и объема нефтедобычи, но и от выручки от реализации сырья за вычетом расходов на добычу и транспортировку. "Однако НДД создает негативные стимулы: чем выше издержки, тем ниже налоговая база компаний, даже с учетом того, что в законодательстве по НДД прописывается предельный уровень издержек", - объяснил эксперт. Чтобы сделать налоговую систему гибкой без использования льгот, нужно цифровизовать и сделать общественно публичной базу данных о месторождениях, включая параметры добычи: содержание серы и плотность добываемого сырья, район добычи, удаленность от магистральных нефтепроводов. И на основе этой базы нужно построить математическую модель, которая бы позволяла автоматически варьировать ставку НДПИ в зависимости от конкретного месторождения, предложил Родионов. "Такая мера позволит отказаться от НДД и льгот по НДПИ, а также уйти от теневого административного торга... Вдобавок, нефтяная отрасль - один из лидеров цифровизации среди всех отраслей российской экономики, поэтому систематизация и автоматизация данных по каждому месторождению будет по плечу и компаниям, и регуляторам", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241118/neft-852880759.html

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россия, ндпи, добыча нефти