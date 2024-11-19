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Удары вглубь России "соответствуют международному праву", заявил Боррель - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Удары вглубь России "соответствуют международному праву", заявил Боррель
Удары вглубь России "соответствуют международному праву", заявил Боррель - 19.11.2024, ПРАЙМ
Удары вглубь России "соответствуют международному праву", заявил Боррель
Использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России "соответствует международному праву", считает глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:11+0300
2024-11-19T11:11+0300
политика
жозеп боррель
ракетные удары
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России "соответствует международному праву", считает глава евродипломатии Жозеп Боррель."После длительных дискуссий президент (США - прим. ред.) Байден разрешил использование дальнобойного оружия – до 300 километров вглубь территории РФ. Это очень хорошая новость для Украины, они просили об этом…", - отметил он в ходе своего выступления перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран ЕС. Боррель подчеркнул, что страны Евросоюза имеют право самостоятельно принимать решение по тому же вопросу. Он призвал глав государств последовать примеру Вашингтона и перенести таким образом украинский конфликт на российскую территорию. Кроме того, добавил дипломат, подобное решение полностью отвечает нормам международного права.
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жозеп боррель, ракетные удары, россия, сша, ес
Политика, Жозеп Боррель, ракетные удары, РОССИЯ, США, ЕС
11:11 19.11.2024
 
Удары вглубь России "соответствуют международному праву", заявил Боррель

Боррель: разрешение США на удары вглубь России "соответствуют международному праву"

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России "соответствует международному праву", считает глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"После длительных дискуссий президент (США - прим. ред.) Байден разрешил использование дальнобойного оружия – до 300 километров вглубь территории РФ. Это очень хорошая новость для Украины, они просили об этом…", - отметил он в ходе своего выступления перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран ЕС.
Боррель подчеркнул, что страны Евросоюза имеют право самостоятельно принимать решение по тому же вопросу. Он призвал глав государств последовать примеру Вашингтона и перенести таким образом украинский конфликт на российскую территорию. Кроме того, добавил дипломат, подобное решение полностью отвечает нормам международного права.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Боррель призвал страны ЕС не рассчитывать на НАТО в вопросе обороны
11:03
 
ПолитикаЖозеп Боррельракетные ударыРОССИЯСШАЕС
 
 
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