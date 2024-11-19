https://1prime.ru/20241119/ugroza-852909252.html

РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле

РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле - 19.11.2024, ПРАЙМ

РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле

Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, подчеркнул пресс-секретарь... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T11:57+0300

2024-11-19T11:57+0300

2024-11-19T11:58+0300

вооружения

дмитрий песков

кремль

ядерное оружие

ракетный удар

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Да, об этом говорит (документ - прим. ред.)", - заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о том, будет ли Москва рассматривать применение неядерных западных ракет ВСУ на территории РФ как элемент нападения неядерного государства с поддержкой государства, обладающего ядерным оружием. Песков также отметил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства будет квалифицироваться как их совместное нападение."Это тоже очень важный параграф", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html

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дмитрий песков, кремль, ядерное оружие, ракетный удар