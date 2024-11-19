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РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле
РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле - 19.11.2024, ПРАЙМ
РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле
Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, подчеркнул пресс-секретарь... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T11:57+0300
2024-11-19T11:57+0300
2024-11-19T11:58+0300
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ядерное оружие
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Да, об этом говорит (документ - прим. ред.)", - заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о том, будет ли Москва рассматривать применение неядерных западных ракет ВСУ на территории РФ как элемент нападения неядерного государства с поддержкой государства, обладающего ядерным оружием. Песков также отметил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства будет квалифицироваться как их совместное нападение."Это тоже очень важный параграф", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
https://1prime.ru/20241119/putin-852908820.html
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дмитрий песков, кремль, ядерное оружие, ракетный удар
Вооружения, Дмитрий Песков, Кремль, ядерное оружие, ракетный удар
РФ может применить ядерное оружие при угрозе суверенитету, заявили в Кремле
Песков: РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при угрозе для суверенитета
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
"Да, об этом говорит (документ - прим. ред.)", - заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о том, будет ли Москва рассматривать применение неядерных западных ракет ВСУ на территории РФ как элемент нападения неядерного государства с поддержкой государства, обладающего ядерным оружием.
Песков также отметил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства будет квалифицироваться как их совместное нападение.
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
"Это тоже очень важный параграф", - заключил пресс-секретарь президента РФ.