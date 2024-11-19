https://1prime.ru/20241119/ukraina-852907273.html

"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине

"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине - 19.11.2024, ПРАЙМ

"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине

Украина не будет прекращать боевые действия с Россией, вопреки просьбам Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, говорится в материале | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T10:41+0300

2024-11-19T10:41+0300

2024-11-19T10:41+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украина не будет прекращать боевые действия с Россией, вопреки просьбам Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, говорится в материале издания Strategic Сulture."Антироссийская ненависть, принятая в качестве официальной политической идеологии майданной хунты, не позволит прекратить боевые действия, даже под давлением Трампа или европейцев", — говорится в тексте публикации.Даже если военная помощь будет прекращена, украинские боевики намерены продолжать борьбу с России с использованием партизанской и асимметричной войны.В издании подчеркнули, что Запад предпринимает попытки урегулировать конфликт, однако Украина не заинтересована в мирном решении.Ранее глава государства Владимир Путин также выступил с инициативами по решению украинского кризиса, однако Киев все предложения отклонил.

https://1prime.ru/20241119/gur-852905759.html

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украина, россия, сво