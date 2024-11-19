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"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине
"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине - 19.11.2024, ПРАЙМ
"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине
Украина не будет прекращать боевые действия с Россией, вопреки просьбам Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, говорится в материале | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T10:41+0300
2024-11-19T10:41+0300
2024-11-19T10:41+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украина не будет прекращать боевые действия с Россией, вопреки просьбам Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, говорится в материале издания Strategic Сulture."Антироссийская ненависть, принятая в качестве официальной политической идеологии майданной хунты, не позволит прекратить боевые действия, даже под давлением Трампа или европейцев", — говорится в тексте публикации.Даже если военная помощь будет прекращена, украинские боевики намерены продолжать борьбу с России с использованием партизанской и асимметричной войны.В издании подчеркнули, что Запад предпринимает попытки урегулировать конфликт, однако Украина не заинтересована в мирном решении.Ранее глава государства Владимир Путин также выступил с инициативами по решению украинского кризиса, однако Киев все предложения отклонил.
https://1prime.ru/20241119/gur-852905759.html
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
"Она не позволит". На Западе неожиданно высказались об Украине
SC: антироссийская ненависть Киева не позволяет урегулировать конфликт
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Украина не будет прекращать боевые действия с Россией, вопреки просьбам Дональда Трампа и других союзников из-за антироссийской идеологии, говорится в материале издания Strategic Сulture
.
"Антироссийская ненависть, принятая в качестве официальной политической идеологии майданной хунты, не позволит прекратить боевые действия, даже под давлением Трампа или европейцев", — говорится в тексте публикации.
Даже если военная помощь будет прекращена, украинские боевики намерены продолжать борьбу с России с использованием партизанской и асимметричной войны.
В издании подчеркнули, что Запад предпринимает попытки урегулировать конфликт, однако Украина не заинтересована в мирном решении.
Ранее глава государства Владимир Путин также выступил с инициативами по решению украинского кризиса, однако Киев все предложения отклонил.
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