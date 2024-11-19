https://1prime.ru/20241119/uregulirovanie-852910099.html

Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков

Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков - 19.11.2024, ПРАЙМ

Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков

Россия открыта любым инициативам по урегулированию украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с индийскими... | 19.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-19T12:45+0300

2024-11-19T12:45+0300

2024-11-19T12:45+0300

политика

россия

мирные инициативы

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта любым инициативам по урегулированию украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с индийскими журналистами.В ходе встречи "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" он рассказал, что Москва ценит усилия каждого государства, пытающегося внести свой вклад в разрешение конфликта. Песков особенно отметил важность поддержки Москвы от ее крупных партнеров, среди которых выделил Индию.

https://1prime.ru/20241119/peskov-852910343.html

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россия, мирные инициативы