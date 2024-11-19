Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков - 19.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241119/uregulirovanie-852910099.html
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков - 19.11.2024, ПРАЙМ
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков
Россия открыта любым инициативам по урегулированию украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с индийскими... | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T12:45+0300
2024-11-19T12:45+0300
политика
россия
мирные инициативы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850150401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bd014f18e6988bfd6402db85edfe837.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта любым инициативам по урегулированию украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с индийскими журналистами.В ходе встречи "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" он рассказал, что Москва ценит усилия каждого государства, пытающегося внести свой вклад в разрешение конфликта. Песков особенно отметил важность поддержки Москвы от ее крупных партнеров, среди которых выделил Индию.
https://1prime.ru/20241119/peskov-852910343.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850150401_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0050c7c7a764f2f62bbc2a57051f32ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мирные инициативы
Политика, РОССИЯ, мирные инициативы
12:45 19.11.2024
 
Россия открыта любым инициативам по украинскому конфликту, заявил Песков

Песков: Россия открыта любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрересс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Прересс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта любым инициативам по урегулированию украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с индийскими журналистами.
В ходе встречи "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" он рассказал, что Москва ценит усилия каждого государства, пытающегося внести свой вклад в разрешение конфликта.
Песков особенно отметил важность поддержки Москвы от ее крупных партнеров, среди которых выделил Индию.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков: Россия готова поделиться с Индией наработками в ядерных технологиях
12:35
 
ПолитикаРОССИЯмирные инициативы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала