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Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов - 19.11.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:28+0300
2024-11-19T14:43+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются."Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками."Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.
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банки
Банк России, Банки
14:28 19.11.2024 (обновлено: 14:43 19.11.2024)
 
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов

Набиуллина о заморозке вкладов: эти сценарии не обсуждаются

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются.
"Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками.
"Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ.
"В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.
 
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