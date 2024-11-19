https://1prime.ru/20241119/vklady-852915383.html
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов - 19.11.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. | 19.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-19T14:28+0300
2024-11-19T14:28+0300
2024-11-19T14:43+0300
банк россии
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/36/841463620_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a1139fa863b4607419d17965e47d694.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются."Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками."Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ."В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/36/841463620_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a659e05325ab9cff900300f167b03b8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов
Набиуллина о заморозке вкладов: эти сценарии не обсуждаются
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются.
"Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно", - сказала она в Госдуме, отвечая на вопрос одного из депутатов, есть ли риски неисполнения банками своих обязательств перед вкладчиками.
"Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции", - отметила глава ЦБ.
"В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла", - подчеркнула Набиуллина.